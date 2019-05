브렉시트와 유럽의회 선거, 테레사 메이 총리는 이제 어떻게 되는 건가?

브렉시트 합의안은 통과될 것인가?

보수당 정부와 노동당의 협상은 13일에 재개될 예정이었다. 만약 합의가 이뤄지면 메이 총리가 이르면 이번주 중에 탈퇴합의법(Withdrawal Agreement Bill)을 상정할 것이라는 전망이 나왔다.

다만 현재로서 영국이 유럽의회 선거를 피할 방법은 없다. 정부는 의회에서 브렉시트 합의안을 통과시켜서 새로 뽑힌 영국 유럽의회의원들이 7월2일에 실제로 임기를 시작하지 않아도 될 수 있기를 바라고 있다.

그러나 정부의 약속과 희망은 매번 어긋났다. 노동당 예비내각 보건부 장관 존 애시워스는 보수당과의 협상이 ”별로 진전되지 않고 있다”고 11일 밝혔다.

테레사 메이는 언제까지 총리 자리를 지킬까?

모든 예상을 깨고 총리는 아직도 총리를 하고 있다. 그러나 그는 이번주 보수당 평의원들로 구성된 당 의사결정 기구인 1922 위원회 지도부와 격론을 벌일 예정이다.

그레이엄 브래디 위원장은 메이 총리가 사임 일정에 대해 ”분명한 약속”을 해주기를 기대한다고 말한 바 있다. 그러나 메이 총리는 자발적으로 물러날 뜻이 별로 없는 것으로 보인다.

메이 총리는 의원들이 브렉시트 합의안을 통과시켜주면 사임하겠다고 약속했다. 의회는 합의안을 부결시켰다. 지난해 보수당 의원들이 불신임 투표를 벌여 그를 끌어내리려 했지만 실패했다. 당 규정에 따라 올해 12월까지는 불신임 투표가 다시 실시될 수 없다.

의회는 유럽의회 선거 직후 곧바로 휴식에 들어간다. 의원들이 런던의 의사당 대신 각자의 지역구에 머물 것이라는 얘기다. 이렇게 되면 이론상 보수당 의원들이 집단 행동을 벌이기는 더 어려워진다.

누가 메이 총리를 대체할 것인가?

그걸 누가 알까? 대표가 될 생각이 별로 없는 보수당 의원들의 목록을 소개하는 게 차라리 더 쉬울 것이다.

에스더 맥베이 전 고용연금부 장관, 로리 스튜어트 국제개발부 장관은 이미 대표(총리)직 도전 의사를 밝혔다. 안드레아 레드섬 하원 원내총무는 ”심각하게 검토중”이라고 말했다.

그밖에 대표직에 도전할 것으로 점쳐지는 인사들은 보리스 존슨 전 외무부 장관, 제러미 헌트 외무부 장관, 도미니크 랍 전 브렉시트부 장관, 사지드 자비드 내무부 장관, 페니 모던트 국방부 장관, 엘리자베스 트러스 재무부 부장관 등이 있다.

* 허프포스트UK의 Q&A: What Happens Next With Brexit, The European Elections And Theresa May를 번역, 편집한 것입니다.