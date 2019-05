실사 영화 ‘알라딘’ 개봉을 앞두고 한국 디즈니가 ‘A Whole New World’의 한국어 리메이크곡을 공개했다. 듀엣 가수는 박정현과 존박이다.

1992년 개봉한 원작 애니메이션 ‘알라딘’은 디즈니 영화들 중에서도 특히 더 음악이 많은 사랑을 받은 작품이다. ‘A Whole New World’, ‘Friend Like Me’, ‘Prince Ali’ 등이 수록된 OST는 다음 해 아카데미 음악상과 주제가상을 받았다.