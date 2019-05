‘왕좌의 게임’ 시즌 8이 방영 중이다. 네 번째 에피소드인 ‘스타크의 마지막’(The Last of the Starks)이 방영된 지금, 시청자들의 궁금증은 극에 달해 있다. (이 인터뷰는 다섯 번째 에피소드가 방영되기 전에 진행됐다.)

자신의 진짜 정체를 알게 된 존 스노우는 아리아와 산사에게도 그 사실을 고백했다. 하지만 드라마는 고백을 들은 아리아와 산사가 어떻게 반응했는지를 보여주지 않았다. 티리온이 세르세이의 임신 사실을 밝혔을 때 유론은 무슨 생각을 했을까? 제레미는 세르세이가 브론을 이용해 자신을 죽이려고 했다는 사실을 알고서도 왜 그녀에게 돌아갔을까?