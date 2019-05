앰버 허드가 양성애자임을 밝히고 배우 활동을 하는 이유

″질문했던 사람은 “‘당신의 여자친구냐는 물음을 명확히 하겠다, 같이 살지만, 친구로서 사는 건 아니라는 뜻인가’라고 떨면서 물었다. 나는 맞다고 답했다.”

“‘왜 지금 이렇게 말하는가?’라고 물었다. 그저 그 순간의 진심이었고, 나 같은 사람이 보이지 않기 때문에 말한 것이다. 사람들의 눈 앞에 보인다는 게 중요하다는 걸 알기 때문이다.”

허드는 이런 가시성과 함께 큰 변화가 찾아오기를 기대한다고 밝혔다.

“우리는 커밍아웃했고, 어둠에서 나왔다. 우리는 서로 연결되어 있고 우리가 여기 있다고 크게 말하고 있다. 우리는 세상을 바꾸어 생존자들을 존중하고 믿는 곳으로 만들고 싶다. 우리에게 더 안전한 곳이 될 수 있도록 이런 사실을 밝힐 수 있는 세상이 되길 원한다.”

