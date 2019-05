모든 미국 민주당 지지자들이 '제 2의 오바마'를 찾는 건 아니다

그러나 바이든이 가장 인기를 얻지 못하고 있는 집단인 젊은 유권자들은 오바마 재임 시절에 대한 평가도 박하게 내리고 있다. 35세 이하의 민주당 유권자들은 오바마 재임 전체에 대한 긍정 평가가 그외 집단에 비해 17%포인트 낮았고, 오바마의 경제, 외교, 환경, 건강보험에 대한 평가 역시 13~17%포인트 더 낮았다. 오바마가 재임 중 긍정적인 변화를 많이 이루었다는 답변도 20%포인트 더 낮았다.

오바마를 좋아하는 유권자라 해도 오바마가 했던 일을 이어가는 게 어떤 후보의 주요 장점이라고 꼭 생각하는 건 아니다. 뉴햄프셔의 몬머스 대학교가 이번 주에 발표한 조사에 의하면, 민주당 경선 유권자 중 34%만이 오바마의 유산을 이어가는 것이 아주 중요하다고 답했다.

“민주당원들이 오바마에게 긍정적인 감정을 가지고 있긴 하지만, 2020년 경선에서 훨씬 더 중요한 것은 지금의 대통령이다.” 조사를 담당한 패트릭 머레이의 말이다. ” 이것 아니면 저것을 골라야 하는 상황도 아니다. 오바마의 유산을 중시하는 유권자들은 그를 이어가려면 2020년에 트럼프를 이기는 게 최선이라고 말한다.”

내년에 트럼프를 상대하게 될 민주당 후보가 누가 되든, 그는 전체 유권자들이 생각하는 오바마의 유산과도 씨름해야 할 것이다. 지난 대선에서 그건 힐러리 클린턴에게 은총이자 저주였던 것으로 판명났다.

2016년 7월, 오바마의 인기는 높아졌고 경제 정책에 대한 지지 역시 탄탄했지만, 유권자들은 대통령으로서 오바마가 걸어온 길이 도널드 트럼프에게 유리하고 클린턴에게 불리하게 작용했다고 봤다. 트럼프 취임 당시 트럼프가 오바마의 정책을 이어가길 원한다는 답변은 31%에 불과했으며, 절반은 새로운 방향을 원한다고 답했다.

많은 대중은 여전히 무언가 새로운 것을 원한다. 허프포스트/유고브 설문 조사에서 다음 대통령이 오바마의 정책을 이어가길 원한다는 답변은 25%에 불과했고, 트럼프를 따르길 원한다는 답변은 약 3분의 1에 그쳤다. 나머지 응답자들은 오바마도 트럼프도 아닌 새로운 방향을 원한다, 또는 잘 모르겠다고 답했다.

* 허프포스트US의 Not All Democratic Voters Are Looking For The Next Barack Obama를 번역, 편집한 것입니다.