'돈 잃기의 기술' : 뉴욕타임스가 트럼프의 10년치 세금 내역을 확보했다

Ted Thai via Getty Images

Ted Thai via Getty Images 부동산 개발자로서 본격적으로 '메인 무대'인 뉴욕 맨해튼 진출을 모색했던 도널드 트럼프는 1980년 당시 시 정부가 끝내지 못한 뉴욕 센트럴파크의 아이스스케이트장 '케이트 울맨 링크' 리노베이션 공사를 인수해 단 3개월 만에 더 적은 돈을 쓰고도 공사를 완료해 유명세를 얻었다.

NYT의 분석 기사 에는 트럼프가 ‘거래의 기술(The Art of the Deal)’을 출간한 1987년에 이미 깊은 재정적 문제를 겪고 있었다는 내용이 담겼다. 자칭 자수성가 억만장자인 트럼프가 자신의 비즈니스 커리어에 대해 쓴 이 책은 베스트셀러가 됐다. 그러나 1985년에 그가 소유한 주요 기업들은 4600만 달러 이상의 손실을 보고했으며 그 전 해에서 넘어온 손실도 560만 달러가 넘었다. 트럼프는 오래 전부터 자신의 첫 사업 좌절과 파산이 1990년의 불경기 때문이라고 주장했으나, NYT의 분석은 그의 재산이 훨씬 전부터 줄어들고 있었음을 보여준다.

Jeffrey Asher via Getty Images

Jeffrey Asher via Getty Images 도널드 트럼프의 가장 큰 사업적 실패 사례로 꼽히는 '타지마할 호텔 카지노'. 뉴저지주 애틀랜틱시티에 문을 연 트럼프 소유 세 번째 카지노였던 이곳에서 나온 수익은 인수 당시에 끌어들인 막대한 고리 부채('정크 본드')의 이자를 감당하기에도 버거웠다. 현재 이곳은 레스토랑 체인점 '하드록 카페(Hard Rock Cafe)'로 유명한 '하드록 인터내셔널'이 소유하고 있다.

트럼프 정부는 이번 주에도 연방 세금 신고서 공개를 거부했다. 재무부는 6일 민주당 하원의원들의 세금 신고서 공개 요청을 거부할 것이라고 밝힘으로써 공개적으로 연방 법률을 부정했다. 뉴욕주 의회 하원은 의회가 트럼프의 주세 신고서를 볼 수 있게 하는 법을 통과시키기 직전이다. 주세(state tax) 서류도 연방 세금 서류와 크게 다르지 않은 정보를 담고 있을 것으로 예상된다.

트럼프는 2016년 대선 당시 소득세 납부 내역 공개를 거부하며 40년 동안 이어져 온 미국 정치권의 전통을 깬 바 있다.

하원 조세무역위원회 소속인 빌 파스크렐 하원의원(민주당, 뉴저지)은 트럼프의 소득세 신고서를 확보하려 노력 중이다. 그는 NYT 보도에 대해 대통령의 “재임 전체가 미국 정치 역사상 가장 큰 사기에 기반을 두고 있다”고 말했다.

“이 기록을 보면 분명해지듯, 트럼프는 아마 세계 최악의 비즈니스맨이었을 것이다. 그의 선거운동 전체가 거짓말이었다. 그는 몇 년 동안 세금을 내지 않았고 10억 달러 이상을 잃었다. 그게 어떻게 가능한가? 어떻게 해서 계속 돈을 얻어냈고, 그 돈은 다 어디로 갔는가? 우리는 지금 알아야 한다.”

파스크렐은 의회가 트럼프의 실제 세금 서류를 확인해야 하며, 국세청은 의회에 자료를 제출할 법적 의무가 있다고 강조했다.

“지금 우리는 진실의 또다른 부분을 가지고 있다. 우리에겐 훨씬 더 많이 필요하다.”

* 허프포스트US의 10 Years Of Trump’s Tax Information Released By New York Times를 번역, 편집한 것입니다.