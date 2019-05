'왕좌의 게임' 시즌8 4화에 '스타벅스 컵'이 등장했다(사진)

현지 시간으로 5월 5일 일요일 밤, 미국에서 ‘왕좌의 게임’ 시즌8 4화가 방영됐다. 에피소드 제목은 ‘The Last of the Starks’. ‘왕좌의 게임‘은 모든 에피소드가 방영될 때마다 화제가 됐고, 특히 지난 3화의 경우는 방영 직후 800만개의 트윗이 쏟아졌다. 그런데 이번 에피소드에서 화제가 된 건, 스토리나 반전보다 ‘스타벅스 컵’이었다.