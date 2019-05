출산 소식을 발표하던 해리 왕자는 기쁨을 감출 수가 없었다 (영상)

여왕과 필립공(에든버러 공작 필립), 찰스 왕세자(프린스 오브 웨일스)와 카밀라 파커 보울스(콘월 공작 부인), 윌리엄 왕자(케임브리지 공작)와 케이트 미들턴(케임브리지 공작 부인) 등 왕실 식구들은 모두 출산 소식에 기뻐한 것으로 전해지고 있다.

영국 왕실은 해리 왕자-메건 마클의 출산 소식을 발표하면서 해리 왕자가 12세 때 목숨을 잃은 모친 다이애나 왕세자비의 형제 자매들을 언급했다.

″제인 펠로우스 여사, 사라 맥코쿼데일 여사, 얼 스펜서도 (출산) 소식을 전달 받고 기뻐했다.” 왕실이 낸 성명 중 일부다.

* 허프포스트UK의 Prince Harry Can’t Contain His Joy As He Speaks To Cameras About Baby Son을 번역, 편집한 것입니다.