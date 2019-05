[화보] 글래스고에서 '스코틀랜드 독립 ' 행진이 열렸다

Jeff J Mitchell via Getty Images

Jeff J Mitchell via Getty Images

스코틀랜드 최대 도시이자 영국에서 세 번째로 큰 글래스고에서 3만여명이 4일(현지시각) 도심에서 ‘독립 지지’ 행진을 벌였다.

니콜라 스터전 스코틀랜드 자치정부 수반이 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)가 단행되면 영국으로부터의 분리독립 여부에 대한 주민투표를 다시 실시해야 한다고 밝힌 뒤 열린 대규모 행진이다.

가디언 등에 따르면, 독립을 지지하는 단체 ‘모두가 하나의 깃발 아래(The All Under One Banner)’는 이날 오후부터 행진을 벌였다. 참석자들은 스코틀랜드 깃발과 유럽연합(EU) 깃발을 함께 흔들었다. 스페인으로부터의 분리독립을 추진해온 카탈루냐 지역의 깃발도 눈에 띄었다.

가디언은 가족, 반려견과 산책 나온 사람 등이 참석한 가운데 ‘카니발 같은 분위기’에서 치러진 이번 행진에서 시민들이 ”지금 독립” 같은 구호를 외쳤다고 전했다.

스코틀랜드 경찰은 행진이 진행되는 동안 참여했다가 빠진 사람이 많아 정확히 그 규모를 집계하기 어렵다고 밝혔다. 다만 오후 5시를 기준으로 참석자가 3만~3만5000명에 달한 것으로 추산됐다.