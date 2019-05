곧 태어날 메건 마클과 해리 왕자의 첫 아기에 대해 알려진 것들

아기의 왕위 계승 서열은?

메건과 해리의 자녀는 찰스 왕세자, 윌리엄 왕자, 윌리엄 왕자의 세 자녀(조지 왕자, 샬럿 공주, 루이 왕자), 해리 왕자에 이어 7위가 될 전망이다. CNN이 제작한 이 그래픽을 참고하면 훨씬 이해가 빠를 것이다.

메건-해리 부부의 아기가 왕실 칭호를 받게 될까?

메건와 해리 왕자의 자녀가 자동적으로 공주 또는 왕자 칭호를 받게 되지는 않을 것이다. 조지 5세의 1917년 칙령에 따르면, 프린스 오브 웨일스(Prince of Wales)의 장남, 이 경우에는 조지 왕자에게만 왕자의 칭호가 부여될 수 있다.

그러나 2013년 1월 여왕은 케임브리지 공작 및 공작부인의 모든 자녀들에게도 왕자 및 공주 칭호를 부여할 수 있도록 하는 칙령을 발표했다.

현재로서 해리 왕자의 자녀들은 이 칙령의 적용 대상이 아니다. 그러나 여왕이 이와 비슷한 칙령을 발표할 것이라는 예상이 많다. 만약 칙령이 발표되지 않는다면 남자 아기일 경우 ‘덤바턴 ㅇㅇㅇ 백작‘, 여자 아기일 경우에 는 ‘레이디 마운트바튼-윈저 ㅇㅇㅇ‘가 될 것이라는 보도도 있다. 그러나 로이터는 만약 여자 아기라면 ‘레이디 윈저’로 불리게 될 것이라고 전했다.

메건-해리-아기 가족은 어디에 살게 될까?

메건과 해리는 윈저에 있는 프로그모어 코티지(Frogmore Cottage)에 살게 된다. 결혼 이후 메건과 해리는 노팅엄 코티디(Nottingham Cottage)에 거주해 왔으나 켄싱턴궁은 지난해 11월 두 사람이 출산을 준비하기 위해 2019년 초에 이사를 할 것이라고 발표한 바 있다.

* 허프포스트UK의 When Is Meghan Markle’s Baby Due? Everything We Know So Far를 번역, 편집한 것입니다.