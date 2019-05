현지 시간으로 5월 2일, 미국 캘리포니아 주의회가 ‘스타워즈 데이‘를 공식 선포했다. 5월 4일이다. 주의회가 승인한 기념일이 된 것이다. 하필 5월 4일인 이유는 ‘스타워즈’의 유명한 대사 때문이다. “May the force be with you.”(포스가 함께 하기를)는 “May the 4th be with you”와 발음이 비슷하다. 대사에 5월과 4일이 있는 셈이다.