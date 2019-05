트럼프 대통령의 훌륭한 '방패막이' : 윌리엄 바 법무장관?

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images

″사람들은 당파성에 치우치지 않고 법을 따를 보수 법조인들이 아직 남아있다고 믿고 싶어한다.” 밀러가 말했다. ”사람들은 전통적인 기존 공화당 법조인들 중에서도 도널드 트럼프의 비위를 맞춰주기에는 너무 똑똑하고 현명하고 지조있는 사람들이 남아있다고 믿고 싶어한다. 그러나 대부분의 경우 그렇지 않다는 걸 우리는 계속해서 봐왔다.”

‘사법질서를 위한 공화당원들’의 법률고문 크리스 트루액스는 바 장관의 기자회견 방식이 ”부도덕한 건 아니지만 부적절”하다고 허프포스트에 말했다. 그는 바 장관이 뮬러 보고서를 결국 공개한 것은 평가했지만 그가 마치 대통령의 변호인처럼 행동해서는 안 되는 일이었다고 했다.

″그가 트럼프를 변호하기 위해 했던 일들은 잘못된 것이었다고 생각한다. 그는 마치 자신이 트럼프를 변호하는 변호사인 것처럼 행동했다.” 트루액스의 말이다. ”법무장관으로서 그가 도널드 트럼프에게 유리하도록 이걸 돌리려 해서는 안 된다고 본다.”

바 장관은 보다 전통적인 공화당 대통령도 법무장관에 임명했을 법한 그런 보수 성향 법조인이었다. 물론 민주당 의원들은 누가 요청하지도 않았는데 그가 사법방해에 대해 매우 협소한 법률적 해석을 나열한 문서를 작성한 적이 있다는 사실에 우려를 표했다. 그러나 지난 2월 공화당 의원 전원과 민주당 의원 3명의 찬성 덕분에 그는 인준될 수 있었다.

″대통령을 위해 논란을 잠재워 줄 수 있는 사람이어서 그가 장관으로 선택된 것이라는 증거들이 우리를 빤히 쳐다보고 있을 정도다. 그는 실제로 그렇게 했다.” 밀러의 말이다.

* 허프포스트US의 William Barr’s Mueller Report Testimony Has Everyone Wondering What Happened To Him을 번역, 편집한 것입니다.