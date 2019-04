얼굴 면도를 그만두고 수염 난 여성으로 살기로 한 이유

나는 다른 수염 난 여성들을 적극적으로 찾고 연락하기 시작했다. 수염을 자신의 여성성의 일부로 받아들였다, 얼굴에 난 털 자체가 여성적이다라고 말하는 여성들이 많았다. 나는 그들과 그들의 메시지에 대한 사랑과 존경을 품고 있으며, 나보다 훨씬 어린 나이에 자기 수염을 받아들인 일부 여성들을 늘 존경했다. 나도 그들처럼 했으면 좋았을 텐데. 나는 내 양성성에 대해, 내가 양성적 사람들과 개념을 늘 받아들였다는 점에 대해 생각하기 시작했다. 내가 넌 바이너리라고 생각하기 시작했지만, 그걸 밝히기가 두려웠다.

내가 사랑하고 존중하는 이들이 내가 내 것이 아닌 정체성을 전용한다고 생각하지 않을까 두려웠다. 내가 여성인 것만은 아니었지만, 내게서 남성적이라고 느껴진 부분은 없었기 때문이다. 나는 여성부터 양성에 이르는 여러 지점들에 있다고 그때그때 느꼈다. 나는 여성, 양성, 젠더퀴어의 삼위일체다. 이를 깨닫고 사람들에게 이야기하자 처음으로 진정 내 자신과 세상에 마음을 연 것 같았다. 정말 멋진 기분이었다. 어렸을 때부터 억지로 부정해야 한다고 느꼈던 나의 일부를 더 이상 숨기지 않으면 되는 일이었다.

스스로의 정체성을 인식하고 포용하는 것은 정말 강력했다. 어머니와는 7년 전에 관계를 끊었지만 여러 해에 걸쳐 내 가족을 만들었다. 그들의 사랑과 지지는 내 얼굴에 나는 털 때문에 흔들리지 않는다. 그들은 내가 체중이 많이 나간다거나 ‘정상’이나 ‘용인 가능’에 대한 사회의 좁은 정의에 맞지 않는 꿈을 쫓는 것으로 나를 비난하지 않는다.

대부분의 사람들은 정말 잘 대해주었지만, 아주 나쁜 반응도 물론 있었다. 내가 그저 어디서 줄을 서 있거나 장을 보고 있는데 화난듯 나를 노려보는 사람들은 주로 남성들이었다. 내가 어떤 사람인지, 내가 자신의 정체성에 위협이 되지는 않는지 파악하려는 게 눈에 보였다. 드문 일이었고 이들 중 실제로 내게 다가온 사람들은 없었다. 하지만 그들은 내가 안전하지 못하다고 느끼게 만들어서, 나는 페퍼스프레이를 가지고 다니기 시작했다. 물론 인터넷 트롤들도 있지만, 용감하게 자신을 드러내는 사람들에겐 늘 인터넷 트롤들이 따른다.

그러나 안타까운 일도 있었다. 유색인종을 포함한 이성애자 시스젠더 여성들 중 일부는 내 이야기를 접했을 때 내게 수치를 주고 나를 하찮게 만들려는 생각밖에 못했다. 내 수염을 긍정하고 자기애를 알리는 내 포스트에 원하지도 않는 제모 충고를 남기는 여성들도 있다.

다른 수염 난 여성들의 이야기에 힘을 얻어 마침내 면도를 그만두기로 한 다음, 나는 여성 얼굴의 털을 정상화하는데 도움이 되길 바라며 내 이야기를 공개하기 시작했다. 내가 누군가에게 영감을 줄 수 있을 거라는 생각은 하지 못했지만 수염난 여성들, 수염을 그대로 두기로 한 트랜스 여성들, 젠더퀴어들이 반응을 보이자 나의 관점은 완전히 달라졌다.

수십년 전부터 넌 바이너리 트랜스 선구자인 케이트 본스타인을 만났을 때 나는 그녀의 존재감과 우아함에 감동받았다는 글을 다른 곳에 쓴 적이 있다. 본스타인이 웅변력에 대한 불교의 정의를 설명해준 것이 무엇보다 내게 큰 인상을 주었다. “당신이 진실을 말함으로써 얼마나 많은 고통을 덜어주느냐, 그것이 당신이 얼마나 말을 잘했느냐이다.” 나는 객석에서 울었다. 갑자기 내가 하는 일에 훨씬 더 큰 목적이 있다는 느낌이 들었다. 수염이 난 여성, 조금 애매해 보이지만 그래도 젠더퀴어인 사람인 내게 오랫동안 정말 필요했던 목소리, 내 자신이 바로 그 목소리가 될 수 있다면 나는 옳은 일을 하고 있는 것이다. 내 목소리가 필요한 사람들이 나를 찾아낼 것이다.

드디어 면도를 그만두고 수염을 기를 용기를 얻은지 7개월이 되었다. 그동안 나는 놀랄 정도로 더 행복해졌고 자신감이 생겼다. 여러 해 동안 알고 지낸 사람들은 내가 이토록 밝고 즐겁고 거리낌없이 내 자신을 드러내는 것을 본 적이 없었다고들 말한다.

* HuffPost USA의 Why I Stopped Shaving My Face And Embraced Life As A Bearded Woman을 번역한 것입니다.