적절한 크기의 콘돔을 쓰는 것이 첫 단계다. 콘돔이 너무 크면 빠질 가능성이 더 높다.

또한 삽입 섹스 후의 습관도 중요하다. 콘돔을 끼운 성기의 밑부분을 단단히 잡고 빼야 콘돔이 상대의 몸에 남지 않고 딸려 나온다.

콘돔을 삽입한 파트너가 잘 할 거라고 막연하게 믿지도 말라. 콘돔이 잘 딸려 나왔는지 눈으로 확인하고 물어보는 게 좋다. 만약 문제가 생겼다면 조금이라도 더 빨리 알아차리는 게 중요하기 때문이다.

삽입 섹스 후 급하게 성기를 뺄 필요는 없다. 하지만 발기가 조금이라도 더 남아있는 상태에서 빼야 콘돔이 빠질 확률이 줄어든다.

이 모든 것들이 여러분에게 도움이 되길 바란다. 안전한 섹스 하시길.

*허프포스트 미국판의 What To Do When A Condom Gets Stuck Inside Of You를 편집했습니다.