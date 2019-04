퀴어 여성들이 말하는 여성에게 오럴 섹스할 때 알아야 할 10가지

FotoDuets via Getty Images

FotoDuets via Getty Images

여성 파트너에게 오럴 섹스를 받기만 않고 해주지는 않는 남성들이 많다. 그 결과 여성 파트너는 슬프게도 오르가즘을 느끼지 못하게 된다.

이성애자 여성들은 레즈비언 등 그 어떤 집단에 비해서도 오르가즘을 덜 느낀다는 통계 결과가 있다. 이성애자 여성의 파트너들이 상대가 쾌감을 느끼기 위한 노력을 덜 하기 때문일 수 있다. 특히 오럴 섹스가 그렇다.

오르가즘 갭을 좁히기 위해서 우리는 전문가들, 즉 레즈비언과 퀴어 여성들에게 조언을 구했다! 여성에게 오럴 섹스를 받고 또 해주는 여성 만큼 여기에 대해 더 잘 아는 사람이 있겠는가?

제발 이 글을 읽고, 또 읽고, 즐겨찾기 해두라.

절대 클리토리스로 곧바로 가지 말라.

“여성에게 오럴 섹스를 해줄 때는 서두르지 말라. 클리토리스로 곧바로 가지 말라. 기대감을 높여야 한다. 전희는 아주 중요하다. 그녀의 바디 랭귀지를 읽어야 한다.” ― 아디춘 사브라, a 라이프스타일 유튜버

혀만 쓰지 말고 입 전체를 사용하라

포르노에서 남성들이 벌새처럼 혀만 내밀고 클리토리스를 핥아대는 모습은 잊어라. 입을 열고, 심호흡을 하고, 달려들어라. 코부터 턱까지 얼굴 전체를 적셔라. 얼굴 전체를 활용하고 누르며 당신의 입이 그녀 안으로 녹아들게 하라. 멋진 프렌치 키스와도 같다. 당신의 얼굴이 설탕을 입힌 도넛 같이 될 때까지, 그녀가 황홀해할 때까지 멈추지 말라. 손을 쓰는 법도 익혀라! 오럴 섹스 중 손가락 한두 개를 쓰면 좋아하는 여성들이 많다. 손가락 기술과 자신감이 있다면 더욱 좋다.” ― 크리스 맥스웰 로즈, 성교육자, “Speaking of Sex with The Pleasure Mechanics” 호스트

체위

“파트너가 누워있다면 팔을 상대의 다리 아래에 넣어서 끌어당겨라. 파트너가 자위를 하도록 하라. 당신과 파트너 둘 다를 흥분시킬 수 있는 일이다. 혹은 손으로 다른 느낌을 주거나 여성 성기 일부를 입으로 끌어당겨라.” ― 야나 탤런-힉스, 매사추세츠주 노샘프턴의 성교육자이자 세라피스트

당신도 즐긴다는 걸 그녀에게 알려주라

“경험상 여성들은 오럴 섹스를 받을 때 어색해하는 경우가 있다(적어도 처음에는 그렇다). 그러니 그녀에게 당신이 ‘특별한 걸 해주는’ 게 아니고 그녀 만큼 당신도 좋다는 걸 알려주라. 파트너가 당신에게 해주는 게 엄청나게 흥분된다고 말하는 것보다 섹시한 일은 없다.―” 크리스틴 맥켄지, 유튜버, “Amazing Race Canada” 승리자

남성에게 해주는 오럴 섹스와도 비슷하다고 생각해 보라

“입술을 클리토리스 주위에 살짝 얹고, 클리토리스를 덮은 부분과 음순을 입에 넣을 수 있을 만큼 최대한 넣은 다음 남성에게 오럴 섹스를 해줄 때 떠올리는 것처럼 입을 성기에서 가까이, 멀리 반복해서 움직여 보라. 성기를 입에 많이 넣고 움직이면 혀만 쓰는 것보다 클리토리스를 더 자극할 수 있다. 이때 혀를 음핵에 대지 않는 것이 좋다.” ― 레이 맥데니얼, 시카고의 젠더 및 섹스 세라피스트

당신의 행동을 상대가 편안하게 느낄 것이라고 넘겨짚지 말라(오럴 섹스를 좋아하지 않는 여성도 있다)

“오럴 섹스를 즐기는 것과 누군가에게 오럴 섹스를 받는 것을 편안하게 느끼는 걸 별개로 생각하는 여성들이 많다. 상대에게 더 편안한 경험이 될 수 있도록 어떻게 할지 파트너에게 물어보라.” ― Anna

그녀의 성감대를 찾았다면 그곳을 계속 자극하라

“성감대(sweet spot)이나 상대가 좋아하는 움직임을 찾아냈다면 계속하라. 똑같은 행동을 반복하면 상대가 지루해 하거나, 기술을 개선할 필요가 있지 않을까 생각하는 사람들이 많은 것 같은데 그렇지 않다. 잘 모르겠거든 빨아들여라!” ― 스카일러 라이언, 뉴 저지의 타투 아티스트

그녀가 가장 민감한 곳이 어디인지 파악하고 침은 삼켜라

“그녀가 가장 민감한 곳이 어디인지를 알고, 어디에 집중해야 하는지, 어떤 곳을 더 약하게 또는 강하게 자극해야 하는지 알아내라. 당신이 혼자서 알아내려고 시간을 낭비하는 것보다는 그녀와 대화를 하는 게 이상적일 것이다. 침이 엉덩이 쪽으로 흐르면 축축하고 차가워져서 느낌이 좋지 않으니 침은 삼켜라.” ― 프랭키 바샨, 레즈비언과 양성애자 데이트와 연애 코치

예전에 만났던 여성들이 좋아했던 것을 지금 파트너도 좋아할 것이라 넘겨짚지 말라

“오르가즘에 이르는 방법은 다양하다. 건강한 대화가 필요하며, 당신의 파트너가 자신의 몸을 잘 알아야 한다. 모든 몸은 다 다르다. 여성마다 성기가 다르고, 똑같은 자극에 다 같이 반응하지 않는다. 좋은 섹스를 하려면 어떻게 만지는 게 좋은지를 묻는 것이 필수적이다.” ― 앰버 버츠, 캘리포니아주 오클랜드의 작가

당신이 섹스의 신이라고 생각하지 말라

“당신이 스스로 섹스의 신이라고 생각한다 해도(정말 섹스의 신일 수도 있다!) 그녀가 원하는 걸 당신이 안다고 넘겨짚지 말라. 자신감은 섹시하지만, 상대의 말에 따르지 않는 것은 절대 섹시하지 않다! 모든 여성은 다 다르기 때문에, 여성의 옷을 벗기고 애무할 때 뭘 좋아하는지 물어보라. 혀로 클리토리스를 핥고 그녀가 젖고 있을 때, 손가락으로도 만져줄지 물어보라. 여성들은 질문에 대답하는 걸 좋아한다! 또한 오럴 섹스를 하는 체위는 다양하다는 것도 기억하라.” ― 브리태니 애슐리, L.A.의 작가

*허프포스트US 글을 번역한 것입니다.