손흥민 vs 차범근 여론조사가 나왔다

결과는 ‘현역 프리미엄’을 가지고 있는 손흥민의 승리로 끝났다. 절반이 넘는 51.5%의 여론이 손흥민을 택했다. 차범근은 30.5%로 둘의 차이는 21.0%p가 났다.

대부분의 지역, 연령, 직업, 이념성향에서 손흥민이 더 뛰어나다는 응답이 대다수이거나 우세했는데, 특히 부산·울산·경남(손흥민 62.2% vs 차범근 21.9%), 40대(57.9% vs 29.8%), 자영업(57.2% vs 31.3%)에서 손흥민이 더 뛰어나다는 인식이 60%에 가깝거나 60% 이상의 다수로 나타났다. 그러나 광주·전라(손흥민 38.9% vs 차범근 37.3%)에서는 의견이 팽팽하게 엇갈리는 것으로 나타났다.