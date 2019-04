'우리는 베타 테스터가 아니다' : 외신들의 갤럭시 폴드 리뷰가 나왔다

월스트리트저널(WSJ)의 테크 전문기자 조안나 스턴은 삼성전자 갤럭시 폴드에 대해 이렇게 결론 내렸다. 19일 발행된 기사의 제목은 다음과 같았다.

삼성 갤럭시 폴드 논-리뷰 : 우리는 베타 테스터가 아니다 (Samsung Galaxy Fold Non-Review: We Are Not Your Beta Testers)