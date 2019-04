10. 트럼프는 마이클 코언 수사에 영향을 끼치려 했다

오랫동안 트럼프의 개인 변호사이자 ‘해결사’로 일했던 마이클 코언은 2018년 7월부터 특검 수사에 협조하기 시작했다. 그는 수사관들에게 대통령이 모스크바 트럼프타워 건설 프로젝트에 대해 반복적으로 거짓말을 했다고 진술했다. 코언은 또한 자신이 이 프로젝트에 대해 트럼프에게 브리핑한 건 세 번 뿐이라고 의회에 거짓 증언했다고 시인했다.

2018년 4월 FBI가 코언의 자택과 사무실을 압수수색한 이후, 코언은 대통령의 개인 변호인들과 사면 가능 여부를 논의했다고 진술했다. 코언은 ”(트럼프 측의) 공식 입장에서 벗어나지만 않는다면 사면을 받거나 수사가 종료되도록 대통령이 ‘다른 무언가’를 할 것이라고 믿었다”고 특검은 밝혔다. 당시 트럼프는 코언이 ”변절”하지 않을 것이라는 트윗을 올리기도 했다.

뮬러 특검은 트럼프가 코언의 의회 허위 증언을 돕거나 관여했는지, 그리고 코언이 수사관들에게 진실된 증언을 하지 못하도록 트럼프가 막으려 했는지를 조사했다. 그 결과는 다음과 같았다.

첫째, 코언의 의회 거짓 증언에 관해, 아래에 설명된 것처럼 코언이 모스크바 트럼프타워 프로젝트에 관해 의회 청문회에서 거짓 증언을 했다는 것을 대통령이 알았다는 증거가 있으나 우리가 확보한 증거는 대통령이 코언의 거짓 증언을 지시했거나 도왔다는 것을 입증하지 못한다. (2권 153쪽)

트럼프의 사법방해 혐의에 대한 특검의 최종 결론

특검은 사법방해 혐의로 트럼프 대통령을 기소하지 않기로 했다. 그러나 유죄 또는 무죄 여부를 밝히는 대신, 이렇게 결론 내렸다.

의회가 적용하기로 결론 내릴 수 있는 대통령의 직무상 부정직한 권한 행사에 대해 사법방해 법률은 권력 견제와 균형, 그리고 누구도 법 위에 있을 수 없다는 원칙과 일치한다. (2권 8쪽)

* 허프포스트US의 Mueller Investigated These 10 Events To See If Trump Obstructed Justice를 번역, 편집한 것입니다.