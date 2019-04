고등학교에서 만난 연인과 19살 때 결혼했다. 후회하진 않지만 추천하고 싶지도 않다

나는 운이 좋았다. 살면서 중요한 일을 겪을 때마다 내 가장 친한 친구가 옆에 있었다. 브리트니는 나와 같은 방식으로 내 고향을 이해하고, 브리트니의 가족은 지금도 우리 가족과 불과 몇 블럭 거리에 산다. 그래서 크리스마스를 쉽게 보낼 수 있다. 브리트니는 내가 앳된 얼굴의 어린 게이에서 앳된 얼굴의 부치로 변해가는 걸 지켜보았다. 내가 사랑받는다고 느끼게 해준 첫 번째 여자아이와 결혼했다. 내 아내는 자기를 알아본다고 느끼게 해준 첫 번째 여자아이와 결혼했다. 아름다운 동시에 안타까운 일이다.

그래서 나는 고등학교 때의 연인과 결혼하는 것을 추천하지 않는다. 하지만 내가 고등학교 때의 연인과 결혼한 것을 결코 후회하지는 않는다.

* HuffPost USA의 I Married My High School Sweetheart, And I Don’t Recommend It를 번역한 것입니다