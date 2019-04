어떤 요일, 하루 중 몇 시경이 가장 좋은 시간일지에 대한 의견은 엇갈린다.

좋은 인상을 주려면 월요일 오전이 좋을지 금요일 오후가 적당할지 걱정하기보다는 정해져 있는 당신의 일정에 맞추라. 당신이 제때 갈 수 있는 시간이 가장 좋은 면접 시간이다.

“당신에게 편리한 시간을 고르라”고 두디는 말한다. 당신이 선택할 수 있다면 가능한 일정 몇 가지를 면접관에게 제시하라.

“중요한 단 한 가지는 ‘내가 이 시간에 갈 수 있을까?’를 생각하는 것이다. 무리하지 말라.”

