오래 사귄 커플이 만족스러운 섹스를 이어가는 비결 6가지

“상대가 원하는 걸 해주는 게 무엇보다 중요하다. 어떻게 하면 상대가 가장 흥분하는가? 최소 일주일에 한번은 해주라.” ― 미건 플레밍 , 뉴욕의 섹스 세라피스트, ‘보이지 않는 이혼’( Invisible Divorce: Finding Your Way Back to Connection )의 저자

3. 파트너의 좋아하는 점에 집중하라

“애초에 왜 상대에게 끌렸는지, 그때의 느낌을 되살릴 수 있는 교감을 시도하라. 상대가 특히 매력적이었다고 느꼈던 때를 잘 생각해 보라. 한 여성은 남편이 어린 자녀를 어깨에 얹고 갈 때 늘 흥분한다고 말했다. ‘그는 아주 강한 동시에 부드럽다. 나는 쇼핑몰에서 당장 그와 섹스하고 싶었다.’

한 남편은 아내가 학교에서 아이들을 위해 나설 때 흥분된다고 말했다. ‘엄마 곰 모드일 때 그녀는 정말 섹시하다.’ 파트너가 섹시하다고 느낄 때의 맥락과 상황을 생각해보라. 그 에너지를 간직하면 관계를 신선하게 유지할 수 있다.” ― 킴벌리 레스닉 앤더슨, LA의 섹스 세라피스트

4. 최소 일주일에 한번은 섹스하라

“일주일에 한번 섹스하는 커플은 그보다 덜 하는 커플보다 관계의 만족도가 더 높다는 연구들이 있다. 섹스의 생리적, 심리적 여운은 며칠 동안 지속된다. 그리고 빈도만이 아니라 서로 어떻게 교류하느냐 역시 중요하다는 것을 기억하라.

섹스의 종류에 따라 다른 효용을 얻을 수 있다. 감정적 연결감을 강화시키는 섹스, 창의성과 판타지를 확장시키는 섹스, 오감을 통해 감각에 직접 어필하는 섹스, 그저 섹스를 위해 하는 섹스, 스트레스를 덜기 위해 하는 짧은 섹스 혹은 자위가 있다.

다양한 섹스를 잘 섞어서 하는 것이 섹스에 대한 기대감을 높게 유지하는 데 좋다. 때로는 섹스를 할 기분이 아니라면 일단 몸을 움직여 보라.” ― 이언 커너, 섹스 세라피스트이자 ‘She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman’의 저자