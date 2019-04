브리트니 스피어스가 정신병원에 입원해 치료를 받고 있다

J. Merritt via Getty Images

ET온라인은 스피어스가 무척 힘든 2019년을 보내고 있다고 전했다. 제이미 스피어스의 병환은 그녀를 ‘무기한 업무 중단’ 상태로 만들었고, 라스베거스 파크 MGM 리조트에서 열릴 예정이던 그녀의 ‘새로운 브리트니: 도미네이션 쇼’는 추후 통지가 있을 때까지 보류됐다.

한 소식통은 ”브리트니는 스스로에게 집중할 수 있는 시간이 필요하다. 그게 유일한 방법”이라며 ”무척 힘든 시간이었고, 그녀는 드디어 스스로 결정을 내렸다”고 밝혔다.

블라스트에 따르면 스피어스의 전 남편 케빈 페더라인은 그녀가 없는 동안 양육권의 90%를 갖게 됐다.

한편 스피어스의 히트곡을 원작으로 한 뮤지컬 ‘원스 어폰 어 원 모어 타임(Once Upon a One More Time)’은 올해 말, 시카고에서 막을 올릴 예정이다.

* 허프포스트 미국판의 ‘Britney Spears Reportedly Checks Into Facility To Care For Mental Health’를 번역·편집한 것입니다.