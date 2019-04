미스카 란타넨(Miska Rantanen)은 누구인가? 25년간 기자로 살아왔으며, 틈틈이 책을 집필하여 7권의 책을 출판한 작가이다. 현재 북유럽 최대 신문사 헬씬긴 싸노마트(Helsingin Sanomat)에서 기자로 일하고 있다. 가족으로는 그의 책들의 다양한 버전을 읽어본 그의 비공식(?) 편집자인 아내와 대학 입학으로 독립한 딸, 그리고 고등학생이 되는 아들이 있다. 자기소개에서 포켓몬고 레벨을 매우 강조한 그는 작년에 출판된 ‘깔싸리깬니(Kalsarikänni)’의 저자이기도 하다. 그의 책 ‘깔싸리깬니’는 러시아어와 에스토니아어를 시작으로 영어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 네덜란드어 등 13개의 언어로 번역됐다. 한국어판은 ‘팬츠드렁크’라는 제목으로 2018년 12월에 출판됐다. 그는 역사적 사실을 바탕으로 심각한 내용을 다룬 이전 책들과 달리 유머를 바탕으로 쓴 책에 대한 폭발적 관심에 다소 어리둥절해하고 있다. 북유럽에 대한 세계적 관심이 덴마크의 휘게와 스웨덴의 라곰을 거쳐 핀란드를 향하고 있는 상황에 세계행복보고서의 결과까지 힘을 실어준 시기에 출판된 ‘깔싸리깬니(Kalsarikänni)’에 대한 이야기를 그와 나누었다.

깔싸리깬니 (Kalsarikänni):

핀란드가 제안하는 휴식 방법, 어원의 발달 배경과 의미 변화

미스카 란타넨 : 핀란드 외무부가 운영하는 this is Finland 웹사이트에 따르면 깔싸리깬니는 ‘(외출할 생각 전혀 없이 속옷만 입고 혼자 술 마시기(drinking alone in your underwear with no intention to go out)’를 의미한다. Kalsarikänni와 Kalsarikännit는 단수와 복수지만 의미에 있어서 차이가 거의 없어 구분 없이 쓸 수 있다.

깔싸리깬니에 대한 나의 해석은 죄책감이나 거리낌 없이 자신을 위한 시간을 가지는 것이다. 핀란드는 다른 나라들과 비교해서 일 중독자들이 많다. (미스카의 생각입니다. 필자는 동의하지 않습니다.) 많은 사람들이 장시간 일한 뒤에도 업무와 관련된 이메일을 주고받는다. 깔싸리깬니는 자신만을 위해 일을 잠시 잊고 여가를 즐기는 것에 죄책감을 가지지 않아도 된다는 접근이다. 효과적인 휴식을 의미하며 잠시 누워서 쉬는 것일 수도 있다. 혼자 또는 누군가와 함께 자신을 위한 질적인 시간을 가지는 것을 의미한다. 만족스러운 깔싸리깬니를 위해서는 마실 것, 먹을 것 (간단한 스낵), 볼 것 (즐기고 싶은 것)을 준비하기를 권한다. 가족이 있는 경우는 가족들이 잠든 후에 깔싸리깬니를 즐길 수 있다. 어린아이들을 먹이고 씻기고 재우는 하루 일과 뒤, 안도감과 함께 TV를 보는 시간이 깔싸리깬니이다. 깔싸리깬니는 거창할 필요 없이, 출장을 가서, 메마른 호텔방을 나의 아늑한 공간으로 선언하고 맥주 몇 캔과 안주를 준비해 나만을 위한 시간을 보내는 것이기도 하다. 잠깐 동안은 인터넷을 확인해도 되겠지만, 외부와의 단절을 통해 나를 바라볼 수 있는 시간을 말한다. 일종의 명상의 시간이기도 하고 나아가서는 나를 돌보는 시간인 것이다.

여러 책을 살펴본 결과, 깔싸리깬니가 핀란드에서 발전된 이유를 경제적인 배경에서 찾을 수 있었다. 핀란드는 경제적으로 항상 성공적이지 않았다. 요즘에야 전자, 소프트웨어, 무역과 같은 다양한 산업들이 존재하지만, 100년 전의 핀란드는 제재소와 숲만 있는 곳이었다. 오랜 기간 레스토랑 문화가 발전된 프랑스와는 달리 핀란드는 생생한 레스토랑 문화가 50년 전부터 발전하기 시작했다. 현재의 다양한 레스토랑 문화는 기적이다. (필자의 생각에는 핀란드의 레스토랑 문화는 10년 전보다 나아지긴 했지만, 아직 많이 부족합니다.) 핀란드의 고립과 어둡고 추운 겨울이 깔싸리깬니를 부추겼고, 선택의 여지가 부족했던 레스토랑 문화도 거들었다. 1990년대 초에 나타난 매우 단어가 깔싸리깬니이다. 초기에는 삶의 희망을 잃어버린 술에 찌든 패배자를 지칭하는 말이었다. 아끼 까우리스마끼(Aki Kaurismäki) 영화와 비슷했다. 술 중독을 지칭하기도 했을 정도로 어두침침하고 우울한 분위기의 아주 부정적인 의미였다. 지금은 과거와 정반대로 긍정적인 의미로 변했다. 젊은 세대가 풍자적이고 비판적인 의미를 더하면서 단어의 의미를 뒤집어버렸다. 친구들이랑 깔싸리깬니를 했다고 한다면 스파클링 와인 몇 잔과 스낵을 먹고 프렌즈나 비버리힐스를 같이 보았다는 의미이다.(미스카의 나이를 가늠할 수도 있을만한 발언이 아닐까 생각된다.) 원래의 의미가 아닌 반전을 일으킨 혼자 또는 친구들과 좋은 시간을 보냈다는 의미로 다가온다. 일종의 말장난으로 남성적인 뉘앙스도 없어졌다. 단어가 긍정적으로 진화하고 있는 것이다. 25년 정도의 시간이니 빠른 변화라고 할 수 있지 않을까? 깔싸리깬니의 의미 변화는 젊은 세대의 음주 감소와도 관계가 깊다.

필자의 노트: 핀란드를 대표하는 영화감독 아끼 까우리스마끼가 궁금하다면 이 링크를 확인하자.

‘깔싸리깬니(Kalsarikänni)’ 책에 대하여

미스카 란타넨 : 내 편집자가 꼭 읽어보아야 한다며 내게 휘게 (휘게 라이프, 편안하게 함께 따뜻하게, 마이크 비킹 저, Little Book of Hygge by Meik Wiking)을 건네주면서, 의미심장한 미소를 지었다. 휘게에 대해서 들어보긴 했지만, 특별히 관심을 가지진 않았다. 20쪽 정도를 봤을 때 수년간 읽은 책 중 최고의 풍자적 책이라고 생각했다. 곧 책이 다루고 있는 건 농담이 아닌 진지한 내용이라는 것을 깨달았다. 작가가 운영하고 있는 코펜하겐에 있는 행복연구소는 또 무엇인가? 편집자가 덴마크의 휘게처럼 핀란드도 무언가를 내세워야 할 때라 했고, 깔싸리깬니가 자연스럽게 떠올랐다. 노르라 하가 파티 센트랄(Norra Haga Party Central)을 만들어 책의 공신력(?)을 더했다. 노르라 하가는 우리 동네 뽀효이쓰-하아가(Pohjois-Haaga)를 일컫고, 파티 센트럴(Party Central)은 TV 쇼에서 따왔다. 행복연구소를 모방해서 노르라 하가 파티 센트럴을 만든 것이다. 깔싸리깬니 책은 많은 통계를 포함하고 있는데, 실제 통계인 경우, 출처가 명시되어 있다. 노르라 하가 파티 센트랄에서 제공한 통계는 농담으로, 책을 읽을 때 통계의 출처를 챙겨보면 재미있을 것이다. 풍자와 농담적 접근으로 책을 시작했지만, 깔싸리깬니가 실제적 현상이기 때문에 핀란드의 철학을 포함한 책이 되었다. 책이 현실과 농담, 철학을 포함하고 있기에 독자들을 어리둥절하게 만들었는데, 매우 영리한 접근이라고 생각한다.

휘게 책이 한국에서 가장 많이 팔렸다고 들었다. 한국 사람들이 내 책도 좋아해 줬으면 좋겠다. 영문 번역본을 읽어봤는데 재미있게 짜임새 있게 잘 써졌다고 느꼈다. 나 자신이 자랑스러웠다. 책은 우선 깔싸리깬니의 개념을 설명하고 무엇인지를 풀어나가며 깔싸리깬니를 즐기는 다양한 방법을 나누었다. 마지막으로는 음주가 없는 깔싸리깬니로 명상과 마음의 평화를 얻는 경지에 대해 논의했다. 책 전반에 걸쳐서 친척 중 누군가가 술중독을 경험하는 등 유전적으로 중독의 가능성이 높거나 술을 절제할 수 없는 사람이라면 주의해야 한다고 경고하고 있다. 너무 자주, 특히 낮시간에 술 한잔이 생각이 난다면 조심해야 한다. 유행 지난 과음을 의미하는 깬니라고 불리는 단어를 적당한 음주로 바꾼 것이 나의 숨은 의도다. 도입부에는 이미 유명해진 휘게와 라곰을 깔싸리깬니와 비교했다. 스웨덴의 라곰은 너무 얌전해서 이 시대의 사람들에게 철 지난 잉그리드 버그만의 영화처럼 지나치게 청교도적으로 느껴질 것 같다. 휘게는 너무 예뻐서 현실성이 떨어지는 디즈니 만화 같다. 수천 개의 초와 벽난로, 기교를 너무 부렸다. 깔싸리깬니는 이미 널리 알려진 스칸디나비아의 안락함과는 좀 다르다. 휴식을 취하는 빠른 방법이자, 혼자 쉽게 자신을 돌아볼 수 있는 시간이다.