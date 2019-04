전 세계 백인 극단주의자들은 어떻게 트럼프의 상징을 차용했나

총기난사범과 폭력적 네오나치들이 일반적인 정치인을 지지한다면, 그는 억지로라도 그들을 규탄하고 극단주의자들에게 어필할 수 있는 레토릭과 심볼에서 거리를 두게 될 것이다. 그러나 트럼프는 정반대의 길을 걸어왔다. 트럼프는 샬럿츠빌의 백인 국수주의자 시위에서 “양쪽에 아주 훌륭한 사람들이 있었다”고 주장했고, 조지 소로스에 대한 반유대주의적 음모론이 퍼지는 것을 도왔고, 백악관에서 백인 우월주의자들의 주장을 퍼뜨렸다.

크라이스트처치 테러범의 선언서에서는 트럼프에 대한 부분이 있다. 트럼프에 대한 여러 극우 극단주의자들의 시각을 담고 있다. 테러범은 트럼프의 정책 중 일부에는 동의하지 않지만, 트럼프를 “새로워진 백인 정체성과 공통의 목적의 상징”이라며 지지한다고 주장했다.

뉴질랜드 크라이스트처치 테러 다음 날, 트럼프는 다시 한 번 백인 국수주의의 위협을 일축했다. 그러면서도 그는 이민을 중단되어야 할 ”침략(invasion)”으로 규정했다. 백인 국수주의자들이 쓰는 것과 똑같은 단어로 이민을 지칭한 것이다.

이것은 트럼프의 심볼리즘이 아직도 극단주의자들에게 어필하는 이유를 보여주는 또 하나의 사례였다. 트럼프는 그들의 시각이 그들만의 것이라고 말해줄 만한 행동을 거의 하지 않았다.

아니면, 페리 교수의 표현대로, “트럼프는 지금도 그 모자를 쓴다.”

* 허프포스트US의 How Far-Right Extremists Abroad Have Adopted Trump’s Symbols As Their Own을 번역, 편집한 것입니다.