나를 입양한 부모는 내 인종 정체성을 19년 동안 숨겼다

이제 콜롬비아 문화가 나를 끌어당기는 것이 느껴진다. 라틴계인 나는 내 언어를 배우고 있으며 아직 서툴지만 자랑스럽게 말한다. 라틴계인 나는 가족들이 불편해 한다 해도 다른 라틴계들이 겪는 문화적 이슈에 대해 가족들과 이야기한다. 라틴계인 나는 아이들과 ‘아기 상어’를 부를 때 ‘baby shark’가 아닌 ‘el tiburon bebe’를 부른다.

하지만 아직 남은 일들이 많다. 내 삶의 두 문화 사이에 존재하는 정신적 격차를 이어야 한다. 차차 두 가지를 더 잘 통합하는 방법을 익히길 바란다. 피부색은 힘이니까. 문화, 언어, 인종은 힘이니까.

언젠가는 더 편해지겠지만, 지금으로선 적어도 나의 문화유산을 반기고 있긴 하다. 어쩌면 내 이야기를 통해 다른 가족들이 자녀들의 정체성을 온전히 받아들이는 방법을 배울 수 있을지도 모른다.

* HuffPost USA의 My Adoptive Parents Hid My Racial Identity From Me For 19 Years을 번역한 것입니다.