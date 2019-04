뉴질랜드가 극단주의 테러리스트를 법정에 세우는 방식

이날 재판부는 언론의 법정 내 사진 및 영상 촬영을 일체 불허했으며, 오클랜드 보안 교도소에 수감중인 피의자는 영상을 통해 재판에 참석했다.

AP에 따르면, 그는 재석 여부를 확인하는 판사의 물음에 답했을 때를 빼고는 아무런 말도 하지 않았다. 심지어 그조차도 ‘무음’으로 처리돼 그의 목소리는 들리지 않았다.

다만 기술적 문제 때문인지, 아니면 일부러 소리를 끈 것인지는 확인되지 않았다고 AP가 전했다.

재판부는 그가 재판을 계속할 수 있는지 여부를 확인하기 위해 정신감정을 의뢰한다고 밝혔다. 캐머론 맨더 판사는 이런 사건에서 정신감정은 일반적인 절차라고 설명했다.

이날 재판에는 20여명의 취재진과 60여명의 희생자 가족 및 시민들이 참석했다. 법정 사무관은 영어와 아랍어로 이들을 맞이했다.

* 허프포스트US의 How To Put An Extremist On Trial When The World Is Watching을 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr