최음 효과가 있다고 알려진 식재료 7가지의 진실

‘Healthy Sex Drive, Healthy You: What Your Libido Reveals About Your Life’를 집필한 산부인과 의사 다이애나 호프는 그럴 만한 이유가 있다고 말한다.

수박에는 비필수 아미노산인 시트룰린이 풍부하다. 시트룰린은 비아그라 등 발기 부전 치료제 등과 비슷하게 혈관을 이완하고 확장시킨다.