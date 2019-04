NurPhoto via Getty Images

이런 경험은 어디에나 있는 듯하지만, 그 중요성을 평가하기란 지금도 어렵다. 특히 동의 없이 여성들의 “x지를 움켜쥐었다”고 떠벌린 노골적인 여성혐오자 도널드 트럼프 대통령과의 대결을 의미하게 될 대선의 맥락에서는 더욱 그렇다. 어쨌거나 바이든이 결코 트럼프 같지는 않다. 바이든은 여성폭력방지법을 공동 발의했다. 그는 미국 대학 내 성폭력 예방을 위해 2014년부터 시작된 ‘우리 모두의 책임입니다’( It’s On Us ) 운동을 출범시켰다. 그는 대학 내 성폭력 예방에 대한 연설을 자주 하며, 어느 모로 보나 이 이슈들에 대한 진정어린 관심을 드러냈다.

바이든은 클래런스 토마스 대법관 인준 청문회에서 증언한 애니타 힐이 입은 피해에 대한 책임을 지려 하지 않은데 대해 꾸준히 비난을 받아오기도 했다. 당시 바이든은 상원법사위원장이었다.

“그녀는 이용당했다. 그녀의 평판이 공격당했다. 내가 무언가 할 수 있었으면 좋았을 것이다.” 불과 지난 주에 바이든이 ‘Biden Courage Awards’에서 한 말이다. 지금까지도 바이든은 당시 청문회를 언급할 때면 자신은 힐을 보호하고 싶었다는 투로 말한다. 그러나 힐에게 필요한 것은 공정한 청문회였을 뿐, 빛나는 갑옷을 입고 나타나 힐을 구원해줄 기사가 아니었다는 점은 말하지 않는다.

레베카 트레이스터가 뉴욕매거진에 썼듯, 바이든은 어떤 면에서는 분명 여성들을 지지하지만, “반(反)페미니스트 백래시에 대한 진보적 보호막을 제공해왔다. 이것은 여성들의 생식적, 직업적, 정치적 자주성 요구를 특별히 진지하게 받아들이지 않고 여성의 신체에 대한 남성의 접근권과 권리를 당연히 여기는 권력있는 남성들의 낡은 가부장주의다.”

바이든은 세상에서 가장 강력한 사람 중 하나일 대통령에 출마하는 것을 고려하고 있다. 그러므로 그가 과거에 했던 온정적 성차별 행동에 대한 논의는 당연할 뿐 아니라 필수적이다.

이 질문에 대해 글릭은 “왜 우리가 그에 대해 이야기해야 하느냐고?”라고 답했다.

“20년 간의 연구는 온정적 성차별이 정말 놀랍고 은밀한 방식으로 여성을 적극적으로 약화시키며 젠더 불평등에 대한 저항을 적극적으로 억압한다는 것을 보여줬기 때문이다.”

바이든이 여성들의 이야기를 무시하지 않고 진정으로 귀를 기울일 의도가 있다면, 지금부터 시작하는 게 좋을 것 같다.

* 허프포스트US의 There’s A Name For Joe Biden’s Behavior Toward Women을 번역, 편집한 것입니다.

