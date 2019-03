NICHOLAS KAMM via Getty Images

바 장관은 서한에서 자신과 법무부 부장관 로드 로젠스타인은 ”특검에서 밝혀진 증거는 대통령이 사법 방해를 저질렀다고 결론내리기에 충분하지 못하다고 결론내렸다”고 밝혔다. 그러나 바 장관이 미리 결론을 내려놓았던 것 아니냐고 의문을 가질 만한 이유가 있다. 법무장관에 취임하기 몇 개월 전 그는 뮬러 특검이 애초에 대통령의 사법방해 혐의를 조사하는 게 맞는지에 대한 의문을 제기하는 19쪽짜리 문서를 스스로 작성한 적이 있다.

″뮬러 특검의 핵심 전제, 즉 자신의 행위에 대한 조사에 영향을 미치려 했다면 대통령은 ‘부정하게’ 행동한 것이라는 전제는 성립하지 않는다.” 바 장관이 취임 전인 2018년 작성한 글이다. 그는 대통령이 자신의 이해관계를 다루는 사건들에 대해 ”감독 권한”을 행사한 것이라면 법적으로 문제될 수 없다는 주장을 폈다. ”어떤 경우에는 정치적으로 현명하지 못한 일일지도 모르지만 범죄는 아니다.”

바 장관은 하원 법사위에 출석해 증언을 하기로 했다고 월스트리트저널이 보도했다.

앞서 하원은 뮬러 특검 보고서 공개를 요구하는 결의안을 찬성 420표 대 반대 0표로 가결했으며, 트럼프 대통령도 개의치 않는다고 말한 바 있다. 그러나 25일 상원 공화당 원내대표 미치 매코널(켄터키)는 이와 비슷한 결의안이 상정되는 것을 가로막았다.

낸시 펠로시 하원의장(민주당, 캘리포니아)은 28일 보고서 전문을 공개하라고 요구했다.

″법무장관님, 당신의 해석은 필요 없습니다.” 펠로시 의장이 말했다. ”보고서를 보여주면 우리가 스스로 결론을 내리게 될 겁니다.”

* 허프포스트US의 The Mueller Report Is Hundreds Of Pages Long을 번역, 편집한 것입니다.

허완 에디터 : wan.heo@huffpost.kr