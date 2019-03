유대교 신자들이 모스크 화재로 갈 곳 잃은 무슬림들을 회당에 초대했다

유대교 매체 ‘포워드’가 온라인에 올린 설교 내용에 따르면 맨해튼 중부 이슬람협회 이맘은 자신이 뉴욕에서 살아 온 중 “가장 축복받은 순간”이라고 말했다. 자신과 신도들이 “우리 이웃들의 사랑과 돌봄을 목격할” 수 있어 신에게 감사드린다고 말했다.

이맘은 신도들과 외침을 주고받으며 시너고그와 랍비들을 축복했다.

유대인과 무슬림들의 기도 방식은 다르지만 이들을 하나로 묶는 것들이 많다는 것을 깨닫게 해준 “놀라운 모습”이었다고 무틀루는 말했다.

“우리는 사랑을 받아들이고 우리가 공유하는 것, 서로를 진정 아끼는 것에 초점을 맞추어야 한다는 의미였다.”

모스크 측은 시너고그를 다음 금요일에 한 번 더 사용할 수 있게 해달라고 요청했고, 시너고그는 “기꺼이 환영한다”고 밝혔다.

“단 한 명의 사람이 많은 피해와 고통을 일으킬 수 있다.” 무틀루가 뉴질랜드 테러에 대해 말했다. ”하지만 우리는 하나가 되어 치유할 수 있다.”

“이건 우리가 널리 알려야 할 이야기다. 우리의 이웃이 누구인지 진정으로 깨달을 수 있는 순간이다.”

* 허프포스트US의 Muslims Invited To Pray Inside Synagogue After Fire Damages Their Mosque를 번역, 편집한 것입니다.