영국 의원들이 총리에게서 '브렉시트 플랜 B' 주도권을 빼앗았다

이날 메이 총리는 자신이 EU와 타결한 합의안에 대한 의회의 찬성표를 아직 충분히 확보하지 못했다고 시인했다. 사실상의 연정을 구성하고 있는 북아일랜드 민주연합당(DUP)이나 보수당 브렉시트 강경파들은 여전히 설득되지 않은 상태다.

그럼에도 총리실은 메이 총리의 합의안을 세 번째로 의회에 상정할 계획이다. 다만 데이비드 리딩턴 국무조정실장 이번주 목요일까지는 기다릴 것임을 시사했다.

앞서 메이 총리는 의원들에게 정부는 레트윈 의원이 낸 수정안에 반대하겠다고 말해 빈축을 샀다. 메이 총리는 이 수정안이 ”우리의 민주주의 기구들의 균형을 뒤집”게 되어 ”반갑지 않은 선례”를 남길 것이라는 이유를 들었다.

″영국은 (브렉시트) 방정식의 절반일 뿐이며 (하원의) 투표는 EU와 협상이 불가능한 결과를 도출하게 될 수 있다.” 메이 총리의 말이다.

또 메이 총리는 의향 투표 결과에 ”백지수표”를 줄 수는 없으며 EU 관세동맹 잔류나 2차 국민투표는 2017년 총선에서 보수당의 공약에 없었다고 강조해 야당의 야유를 받았다.

노동당은 하원의 다수 지지가 확보된 결과가 나오더라도 이를 따르겠다고 ”약속할 수 없다”는 메이 총리의 말을 비판했다.

″총리는 자신의 합의안이 과반 지지를 확보하지 못하고 있다는 사실, 대안을 모색하는 과정에서 과반 지지가 확보되는 대안이 나올 수도 있다는 사실을 모두 받아들이지 않고 있다.” 제러미 코빈 노동당 대표의 말이다.

리딩턴 국무조정실장은 의원들을 달래고 나섰다. ”적어도 정부는 하원의 결정이나 투표를 무시할 뜻이 없다.

이제 메이 총리는 합의안 통과를 위해 힘겨운 싸움을 벌여야 한다. 하원은 이미 두 번이나 합의안을 부결시켰다. 1차 투표 때는 230표차, 2차 투표에서는 149표차였다.

* 허프포스트UK의 MPs Seize Control Of Brexit As Commons Wrests Power Away From Theresa May를 번역, 편집한 것입니다.