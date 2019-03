아던은 뉴질랜드 총기법 규제를 밝혔으며 정보 및 안보 기관이 이런 공격을 감지하지 못한 것에 대한 수사도 할 것이라 말했다.

안보 위험 감지와 예방에 있어 정보 기관들이 무슬림 커뮤니티에만 집중했다는 우려가 일었다.

뉴질랜드의 국제 첩보 기관인 정부통신보안국(Government Communications Security Bureau)은 이 사건 이전에 관련 정보를 전혀 얻지 못했다고 밝혔다.

19일 저녁 기준으로 30명이 아직 입원 중이며 9명은 중태라고 의료진은 밝혔다.

* 허프포스트UK의 Funerals Held For Father And Son Who Fled Syria Only To Die In New Zealand Shooting을 번역, 편집한 것입니다.