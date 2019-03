세계 동식물 개체수 감소는 기후 변화보다도 더 큰 위기다

IPBES 연구의 결론은 암담하지만, 연구자들은 아주 비관적이지만은 않다. 미래의 행동에 대한 실용적 선택지를 제공함으로써, 이들은 환경 훼손을 늦추고 심지어 되돌리기엔 아직 너무 늦지 않았음을 보이려 한다.

재앙을 피하기 위해서는 현존하는 법률을 강화하고 벌채와 어류 남획 등을 규제해야 한다는 결론을 내릴 것으로 보인다. 꽃가루 매개자들을 더 잘 보호하고, 침입종을 더 강하게 규제하고 자연 훼손에 대한 대중의 인식을 높여야 한다는 기존 연구들도 있었다.

나무를 심고, 버려진 토지를 회생시키고, 자연을 보호하는 개인과 지역 사회의 행동이 긍정적인 효과를 낳을 수 있음도 밝힌다.

여러 개인과 국가들이 자연을 구하기 위한 다양한 해결책들을 제시했다.

베테랑 생물학자 E.O. 윌슨은 재앙을 피하려면 지구의 절반은 보호되어야 한다고 말한다. 라틴 아메리카 토착민들은 안데스 산맥 남쪽 끝부터 대서양까지 이르는 세계 최대의 육지 보호 구역을 만들어야 한다고 주장하기도 했다.

토지 복구를 위한 과감한 정책을 펼치는 국가들도 있다. 기후 변화 목표를 달성하고 생물 다양성을 지키고 늘리기 위해서다. 파키스탄은 10억 그루의 나무를 심겠다는 캠페인을 펼쳤을 때 부패에 대한 논란이 일기는 했으나, 100억 그루를 더 심을 계획이다. 에티오피아는 훼손된 초지 1500만 헥타르의 재생을 위해 지역 사회를 동원했으며, 아프리카를 가로질러 8천 킬로미터의 초목 벨트를 만들겠다는 그린 월 프로젝트도 진행 중이다. 유엔 환경 프로그램은 해양 보호 구역의 숫자와 크기가 늘어났다고 보고했다.

이러한 위기에 대한 대중의 인식도 커지고 있다. 정부의 조속한 행동을 촉구하는 새로운 사회 운동들이 생겨나고 있다. 10월에 런던에서 시작된 멸종 반란(The Extinction Rebellion) 운동은 우리가 전례없는 위기 상황을 맞았다고 주장한다. 학계, 과학자들, 교회 지도자들과 나오미 클라인, 노엄 촘스키, 반다나 시바 등이 지지하는 이 운동은 두 달 만에 35개국으로 퍼져 나갔다고 한다. 어린이들도 가담하고 있다. 3월 15일에는 30개국에서 수천 명의 학생들이 등교를 거부하고 기후 변화에 대한 행동 부족에 항의하는 시위를 벌였다.

자연계 파괴를 되돌리기 위한 이런 운동들이 있긴 하지만, 크게 보면 아직 불안하다. 2010년 일본 아이치에서 열린 야심찬 세계적 협약과 유엔의 자연 보호에 대한 지속가능한 개발 목표는 지금의 속도로는 달성이 불가능하다고 이번 연구는 말하고 있다.

왓슨은 자연을 구하는 것은 우리가 사는 방식과 자연을 생각하는 방식을 크게 바꾸어야 가능할 것이라고 결론내린다. 그러나 정부들이 원한다면 지금의 심각한 상황을 되돌릴 수도 있다고 한다.

“만병통치약 같은 해결책은 없다. 더 나은 통치, 농업과 에너지 정책에 생물 다양성 문제를 우선시하는 것, 과학적 지식과 기술 적용, 인식과 행동 변화 증대가 필요하다. 중요한 자연 자산을 보호하고, 최소 부분적으로나마 복구하는 방법을 우리는 이미 알고 있다. 우리는 무엇을 해야 하는지 안다.”

* HuffPost USA의 The Rapid Decline Of The Natural World Is A Crisis Even Bigger Than Climate Change를 번역한 것입니다