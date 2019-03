나는 수동적으로 행동해도 괜찮다.

나는 대립을 즐기지 않지만, 대립이 생기면 항상 터프하게 대처해야 한다는 압박과 부추김을 받는다. 누가 내게 주먹을 날리거나 욕을 할 때 내가 남성이라는 이유만으로 맞서 싸우기를 기대받고 싶지 않다.

*허프포스트 미국판의 This Photographer Asked Men How They Reject Toxic Masculinity를 편집했습니다.