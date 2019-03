트럼프 대선캠프 본부장 폴 매너포트에게 징역 4년형이 선고됐다

휠체어를 타고 법정에 등장한 매너포트는 재판 내내 자리에 앉아있었으며 선고에 앞서 격정적인 진술에 나섰다.

짙은 황록색 수의를 입은 매너포트는 지난 2년이 일생에서 ”가장 힘든” 시간이었다며 언론에 묘사되는 자신의 이미지는 ”내가 아는 사람이 아니”라고 말했다. 그는 자신이 이같은 상황에 의해 이미 처벌을 받고 있으며 ”독방에 앉아” 오랜 시간 동안 자신의 행동을 돌아봤다고 말했다.

그는 재판부에 선처를 호소하기에 앞서 ”기도의 힘과 하나님의 이끄시는 손을 통해” 상황이 달라지기를 희망한다고 덧붙였다.

버니지아 법원에서 진행된 이번 소송에서 매너포트는 지난 8월 유죄 평결을 받았다. 허위 소득세 신고, 해외계좌 미신고, 금융사기 등 8개 혐의였다. 우크라이나의 친(親)러시아 정치인을 지원하는 올리가르히들을 위해 매너포트가 벌인 로비 활동과 소득 은폐 혐의가 핵심이다. 다만 이번 재판은 트럼프 캠프와 러시아의 공모 의혹과는 관련 없는 매너포트의 개인 비리 혐의에 초점이 맞춰졌다.

매너포트는 이와는 별도로 지난해 9월 2개 혐의에 대해 워싱턴DC 지방법원에 유죄를 인정했다. 뮬러 특검 측과 맺은 양형거래(플리 바기닝)의 일환이다. 그러나 뮬러 특검은 그가 양형거래를 맺은 이후에 수사팀에 거짓 진술을 했다고 밝혔고, 지난달 법원은 특검의 손을 들어줬다. 이로써 특검은 수사에 협조하는 대가로 그의 형량을 줄여주기로 했던 합의를 준수할 의무가 없어졌다.

* 허프포스트US의 Paul Manafort Sentenced To Less Than 4 Years In Prison In Mueller Probe를 번역, 편집한 것입니다.