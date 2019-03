2020 대선에 임하는 조 바이든의 가장 큰 적은 조 바이든이다

Chris Maddaloni via Getty Images

바이든은 진보 단체들에겐 혹평을 받았다. 1978년, 당시 가장 앞서가던 진보 감시단체 ‘민주행동을 지지하는 미국인들(Americans for Democratic Action)’은 바이든에게 고작 50점을 줬다 . 일부 공화당원이 받은 것보다 더 낮은 점수였다. 케네디는 늘 그렇듯 90점대를 받았다.

동시에 획기적인 은행 규제완화는 일부 거물들의 손에 국부를 더욱 집중시켰다. 바이든은 은행들이 주 경계를 넘어 확장할 수 있게 하는 ‘리글-닐 주간 은행법 지점설치 효율성법(Riegle-Neal Interstate Banking Act)‘을 지지했다. 그는 대공황시대에 생긴, 전통 상업 은행들이 위험한 증권 거래를 하지 못하도록 하는 글래스-스티걸법(투자·상업은행 분리법) 핵심 조항 폐지에 찬성했다. 이 법들이 통과되면서 월스트리트에서는 은행 간 초거대합병이 일어났고, 훗날 ‘대마불사(too big to fail)’의 주인공이 될 시티그룹, 웰스파고 같은 거대 기업들이 출현했다. 바이든은 또 연방 및 주 차원의 크레딧디폴트스왑(CDS) 감독을 금지하는 법안을 찬성했는데, 이는 2008년 금융위기 당시 ” 금융적 대량 살상 무기 ”가 되었다.

민주당의 변화

흐트러진 야당 공화당에 대한 정책적 승리처럼 보이는 것이라면 민주당이 무엇이든 기꺼이 받아들였던 1990년대에, 바이든이 던졌던 표는 논란의 대상이 아니었다. 1997년 클린턴의 감세에 반대한 상원의원은 고작 3명, 글래스-스티걸법 폐지에 반대한 의원은 8명 뿐이었다. 그러나 금융위기로 인해 이 모든 정책들에 대한 신빙성을 떨어뜨렸다. 2016년, 바이든 본인도 글래스-스티걸법 폐지에 찬성표를 던진 것이 자신의 커리어에서 가장 큰 후회라고 말했다.

또한 바이든은 10여년 동안 파산법 개정안을 추진했다. 개인 파산 자격을 더욱 염격하게 강화한 이 법으로 빚에 쪼들리는 가정의 채무 탕감 신청이 법원에서 받아들여지기 더 어렵게 됐다. 당시 학자였던 엘리자베스 워렌은 바이든의 파산법이 실직과 의료 비용으로 고생하고 있는 가정들의 돈을 신용카드 회사에게 안겨주는 법이라고 경고했다. 클린턴 시절의 규제 완화와는 달리, 파산법은 민주당 상원의원들의 지지를 받지 못했고 31 대 14로 패했다.

오바마 시절, 바이든은 그 중 일부에 대해 속죄했다. 그는 은행들이 투기성 고위험 증권에 투자해 납세자들의 돈으로 이득을 보는 것을 막기 위한 논의에 개입해 대통령의 지원을 끌어내려 했다. 그러나 또한 오바마는 공화당 하원의원들과 ‘그랜드 바겐’을 얻어내는 데 바이든을 투입하기도 했다. 민주당이 사회보장 예산 장기 삭감을 수용하는 대신, 부유층에 대한 약간의 증세를 얻어내는 내용이었다. 바이든이 의회에 있을 때 지지했던 거의 모든 정책들과 마찬가지로, 이 역시 양당의 중도파 엘리트들에게 큰 지지를 얻었다.

바이든의 ‘평범한 조’라는 주장의 근거는 오직 개인적 배경 뿐이다. 노동 계급 성장 과정, 워싱턴이 ‘진정성‘이라고 해석하는 거친 남성적 말투다. 하지만 그의 정치는 늘 경제에 대한 엘리트적 가설에 기반해 왔다. ‘적자는 나쁘다, 규제 완화는 현명하다, 정부는 기껏해야 경제적 번영의 어설픈 집사에 불과하다.’

금융위기로 인해 이같은 생각들의 신빙성은 크게 떨어졌음에도 바이든은 이를 떨쳐내는 데 어려움을 겪었다. 그러나 민주당 유권자들은 그렇지 않았다. 바이든이 1970년대부터 등을 돌렸던 노골적 진보주의는 크게 되살아났고, ‘민주적 사회주의자’를 자처하는 민주당원들도 나왔다. 민주당의 모든 (진보적) 정책적 에너지는 당의 전통적 이념을 넘어섰다. 심지어 오바마 시절조차 넘어섰다. 적자에 대한 의문은 신경도 쓰지 않는 ‘그린 뉴딜(Green New Deal)‘, 모두를 위한 건강보험(Medicare for All)’, 억만장자 계급의 정치 권력에 대한 다양한 공격들이 나왔다. 바이든의 행적은 민주당이 현재 우선시하는 것들과는 동떨어져 있다.

민주당 경선 유권자들이 이를 중요하게 생각할까?

“선거 승패에 있어서 (정책적) 이슈들이 아주 큰 의미를 가진다고 생각하지 않는다.” 바이든이 1974년에 워싱터니언에 한 말이다. “나는 이슈들은 그저 자신의 지적 능력을 유권자들에게 보여주기 위한 수단에 지나지 않는다고 생각한다. … 유권자들이 당신의 정직함과 공정함을 판단하게 해 줄 수단이다.”

바이든은 2020년에 그 이론을 시험해 볼 또 한 번의 기회를 얻을 것이다.

* 허프포스트US의 Joe Biden’s Biggest 2020 Problem Is Joe Biden을 번역, 편집한 것입니다.