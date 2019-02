"유전자 검사를 받고 양쪽 유방을 절제한 후에야 검사 결과가 틀렸다는 걸 알았다"

대학이 돈을 댄 추가 검사 결과, 샘플이 뒤바뀐 것이 아니었다. 1990년대 초에 그들이 시험했던 DNA는 내 지금의 DNA와 일치했다. 게다가 민간 유전자 검사 연구소 두 곳에서 추가로 검사했으나 새 혈액 샘플에서 돌연변이는 발견되지 않았다.

결국 새 검사 결과를 받아들이게 되긴 했지만, 여러 의문들이 남았다. 나는 왜 예전에 양성 결과가 나왔는지 지금도 모른다. 대학은 현재 이 사건을 조사 중이며, 이 검사에 의해 영향을 받았을 수 있는 다른 사람들에게도 이 사실을 알리겠다고 약속했다.

내 삶에 큰 영향이 있었지만, 예전엔 생각해 본 적이 없었던 유전자 검사의 세계에 대한 새로운 시각 또한 갖게 되었다.

요즘 세상엔 집에서 검사를 요청하고 불과 몇 주 만에 결과를 받는 일이 흔해졌다. 하지만 유전자 검사는 간단하지 않고 틀린 결과가 나올 수도 있다. 잘못된 결과가 나올 경우 큰 파장이 남을 수 있다.

내가 이 경험에서 배운 것은 스스로 건강을 지켜야 한다는 것이다. 지금 돌아보니 나는 유명한 연구자를 맹목적으로 신뢰했다. 그러지 말아야 할 이유가 있었나?

내가 그를, 그의 연구나 의학계를 믿지 말아야 할 이유는 없었다. 하지만 내 마음속에서는 ‘만약 그가 틀렸다면?’하는 의심의 목소리가 늘 있었다.

그래서 나는 그의 눈을 보며 검사 결과를 확신하느냐고 물었다. 나는 내 자신을 지키려 했고, 그는 자신이 옳다고 장담했다. 그러나 그는 틀렸다.

과거로 돌아가서 내 자신에게 한 가지만 말해줄 수 있다면, 그가 확신하는 만큼이나 내가 결과를 신뢰할 수 있는지, 내 머릿속의 목소리에 더 귀를 기울이라고 말하고 싶다.

의사를 믿는 것은 중요하지만, 자신의 직관에 귀를 기울이는 것 역시 중요하다. 의사와 테스트는 틀릴 수 있다. 당신의 몸을 가장 잘 아는 것은 당신이다. 아쉬움이 남지 않을 때까지 다양한 의견을 찾아보라.

* 모린 보센이 내린 결론은 허프포스트 코리아의 입장과 100% 일치하지 않습니다. 그러나 그가 겪은 사건과 사유에 충분한 사회적 의미가 있다고 판단하여 Huffpost US의 기사 ‘I Got A Double Mastectomy After A Genetic Test. Then I Learned The Results Were Wrong’를 번역·편집해 소개합니다.