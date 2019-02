지지자들이 '2020년 대선 적임자는 버니 샌더스'라고 여전히 믿는 이유

엘리자베스 워렌은?

샌더스와 이념적으로 가장 가깝고 가장 자연스러운 대안이 될 후보는 워렌이다. 샌더스와 마찬가지로 워렌은 월스트리트에 대한 강력한 반대를 이끌어냈다. 기업 권력에 도전하여 이긴 전력도 있다. 2016년에는 당시 웰스 파고 CEO였던 존 스텀프에게 맞서, 그의 해임과 보너스 삭감에 중요한 역할을 했다.

그러나 일부 샌더스 열성 지지자들은 샌더스는 자칭 ‘민주적 사회주의자’인 반면 워렌은 자랑스럽게 “시장을 믿는 자본주의자”라고 말했다는 이유로 지지하지 않는다.

이것은 두 사람이 대통령이 될 경우 각각 크게 다른 어젠다를 추구할 것임을 보여주는 차이라고 데이비드 데이언이 지난 10월 뉴리퍼블릭의 분석 기사에서 주장했다.

워렌은 그간 규제에 초점을 맞추어 왔다. 게임의 ‘규칙’을 조정하자는 것이다. 반면 샌더스는 사회보험 시스템 확장과 노조 발언권 강화에 집중해왔다.

“샌더스는 지금도 이런 이슈들에서 논의를 왼쪽으로 끌고 올 수 있다고 믿는다.” 한 진보적인 하원의원의 고문의 말이다.

대외 정책 등 다른 분야에서도 샌더스는 워렌보다 더 좌파에 가깝다.

워렌은 지난 11월 연설에서 대외 정책을 공개하면서 미국의 대외 정책이 악화된 시기를 1980년대부터로 꼽았다. 이를 비판한 사람들은 베트남 전쟁이 포함되지 않은 것을 지적했다.

트럼프가 최근 베네수엘라 야당 지도자 후안 과이도를 대통령으로 인정한다고 밝혔는데, 허프포스트가 1월말에 의견을 묻기까지 워렌은 이에 대해 언급하지 않았다. 워렌은 베네수엘라에 대한 미국의 새로운 제재 및 군사 행동에 반대한다고 밝혔으나 과이도에 대한 입장은 명확히 하지 않았다.

과이도에 대한 샌더스의 입장은 밝혀지지 않았으나, 허프포스트가 질문하기 며칠 전 그는 베네수엘라 위기에 대한 미국 개입 시도에 대해 ‘정권 교체나 쿠데타 지원’은 안된다고 경고하며 “미국은 오래 전부터 라틴 아메리카 국가들에 부적절하게 개입한 사례가 많았다”고 말했다.

샌더스 지지자들은 당선 가능성보다는 샌더스가 진정한 진보주의자기 때문에 끌렸다고 강조한다.

“도널드 트럼프를 꺾기에 누가 적임자인가는 선거에 대한 문제다. 운동에 대한 문제도 있다.” 익명을 요구한 한 샌더스 고문의 말이다. “그러나 트럼프가 존재했든 말았든, 결국 이건 인종 및 경제적 정의에서 이 나라가 있어야 할 곳으로 가게 하는 것의 문제다.”

현재 체제에서 이득을 얻고 있는 업계들은 “자신들의 이익을 보호하기 위해민주당이 장악한 백악관과 의회를 향해 무슨 공격이든 할 것이다. 버니는 이런 업계들과 맞서 싸울 운동을 만들고 문제를 해결하려는 의지가 확고하다”

* 허프포스트US의 Why Bernie Sanders’ Supporters Say He’s Still The Right Choice For 2020을 번역, 편집한 것입니다.