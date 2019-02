휴가를 내면 몸이 아파지는 이유

위의 조언들 외에도 파즈는 병의 예방이 중요하다고 말한다.

“일단 독감 예방 주사를 맞아라. 미국 질병 통제 센터는 6개월 이상의 모든 사람들에게 매년 독감 예방 주사를 맞길 권한다.”

“그리고 위생 상태를 잘 관리하라. 손을 자주 씻고, 자주 만지는 곳은 깨끗하게 관리하고 살균하라.”

병에 걸려 버렸다면 여행 전의 상태가 어땠는지 생각해 보라. 아플 때 여행을 떠나면 건강 상태가 악화되고 주위 사람들까지 아프게 만들 수 있다. 여행을 하기로 결심했다면 “재채기나 기침을 할 때 휴지나 소매로 입을 가리고, 사용한 휴지는 전부 버려라.”라는 것이 파즈의 조언이다.

그러지 않는다면 여행 중에 당신이 할 모험이라곤 침대에서 약국으로 가는 것뿐일지도 모른다.

* 허프포스트 US의 There’s An Explanation For Why You Always Get Sick During Time Off를 번역, 편집했습니다.