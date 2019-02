그런데 정말 ‘버닝썬’ 때문일까?

하지만 ‘한국에서 골뱅이를 최음제로 쓴다‘는 오해가 꼭 ‘버닝썬’ 사건 때문에 생겨난 것은 아닌 듯 보인다. ‘Whelks’와 ‘aphrodisiac’이란 단어를 구글에 넣으면 지난 2014년 ‘인디펜던트’가 골뱅이에 대해 보도한 기사에서도 다음과 같은 부분이 등장한다.

“The UK lands over 10,000 tonnes of whelks per annum and in Weymouth Harbour last year alone, 722 tonnes were pulled from the sea. However, nearly 95 per cent of whelks landed are shipped abroad to the Far East, in particular South Korea, where they’re sold in tins swamped in soy sauce and also served in gentlemen’s clubs as an aphrodisiac.”

″영국은 매년 1만 톤 이상의 골뱅이를 잡으며, 2013년에 웨이머스 하버에서의 어획량만 722톤에 달했다. 그러나 95% 가까이는 동아시아로 수출되며, 특히 한국에서 많이 소비된다. 한국에서는 골뱅이 통조림이 많이 팔리며 또한 술집에서는 정력에 좋은 안주로 판매된다.”

또한 영국의 한 해산물 전문 온라인 쇼핑몰은 골뱅이를 다음과 같은 내용으로 소개하고 있다.

“The whelk is famously reckoned to be an aphrodisiac, but it’s possible this is a canny marketing strategy dreamt up by whelk fishermen.”