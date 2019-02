특정 음식이 당기는 이유는 남녀에 따라 다르다

젠더와 상관없이, 인간이라면 누구나 가끔씩 특정 음식이 미친듯 당길 때가 있다. 갑자기 아이스크림 한 통을 통째로 먹고 싶어진다거나, 커다란 치즈 덩어리를 먹어치우고 싶다거나, 배불리 저녁 식사를 마쳤는데 단 것이 굉장히 당기는 경험을 해본 적이 있을 것이다.

당기는 음식을 잔뜩 먹는 것은 즐거울 수 있다. 하지만 먹고 나서 속이 더부룩하거나 불편해진다면, 혹은 감량 목표를 해친다면 썩 좋은 일은 아니다. 왜 특정 음식을 먹고 싶은지를 이해하는 것이 중요하니, 살펴보도록 하자.

어떤 음식이 굉장히 먹고 싶다는 것은 당신의 몸이 보내는 신호다

호르몬 전문가 알리사 비티는 남녀를 불문하고 갈망은 언제나 신체의 신호라고 믿는다.

“대부분의 경우 갈망은 신체가 특정 미량영양소를 요구하는 것과 관계가 있다. 소금이 당긴다면 마그네슘 결핍, 유제품이 당긴다면 칼슘 결핍일 수 있다. 단 것이나 탄수화물이 먹고 싶다면 필수 지방산이 부족한 상태일 가능성이 높다.”

여성의 경우 생리주기에 크게 영향 받는다.

생리주기 시작 무렵 초콜릿을 먹는 여성의 이미지는 좀 진부하지만, 주기가 큰 영향을 주는 것은 사실이다. “여성의 신체에서 호르몬은 아주 중요한 교향곡을 지휘한다. 생리주기 중 어떤 시기이냐에 따라 필요한 영샹소가 달라지고, 호르몬이 그에 맞추어 특정 음식을 먹고 싶게 만든다.” 엘렌 보라 의학박사의 말이다.

여성의 호르몬은 한 달 내내 달라지기 때문에, 호르몬이 요구하는 것도 계속 변한다. 예를 들어 생리주기 중반인 배란기에 신체는 달걀, 견과류, 살코기 등 건강한 단백질원을 찾게 된다. 한편 생리 중에는 철분 수치가 낮아지기 때문에 철분이 많은 녹색 이파리 채소, 말린 콩, 붉은 고기 등이 필요하다.

생리주기 무렵에 특정 음식이 당긴다면 그건 호르몬에 의한 결핍과 관련이 있다(예를 들어 마그네슘이 부족할 때 초콜릿이 먹고 싶어지는 사람이 많다). 하지만 에스트로겐과 프로게스테론 수치가 평소보다 낮아 기분이 나빠져 아이스크림과 피자 등 위안이 되는 음식이 먹고 싶어지기 때문이기도 하다.

비티는 대부분의 여성들은 생리주기 중간 이후에 음식이 당긴다고 말한다. “신진대사가 빨라지는 시기이며 여성들은 황체기와 월경기를 위해 생리주기 중반 전까지보다 더 많은 미량영양소와 칼로리를 필요로 한다.” 이 시기에도 음식이 당기는 것은 대부분 기분이 나빠서 위안이 되는 음식을 찾는 경우다. 취향에 따라서 단 음식, 짠 음식 등을 찾게 된다. 하지만 되도록 여기에 굴복하지 말라. 당신의 몸에 필요한 영양소를 섭취하는 것이 바람직하다.

남성도 호르몬 불균형을 겪는다.

여성들이 호르몬의 영향을 더 많이 받는다고들 생각하지만, 남성들도 호르몬 불균형을 겪고, 그에 따라 특정 음식이 무척 먹고 싶어진다. “남성도 여성과 마찬가지로 테스토스테론과 에스트로겐의 호르몬 불균형을 겪을 수 있고, 이는 미량영양소 결핍의 결과일 수도 있다. 이럴 경우 갈망이 생긴다!” 비티의 말이다.

남성들의 경우 주기적 호르몬 변화보다는 신체 사용의 결과인 경우가 더 많다. “남성의 신체가 해야 하는 일들과 필요로 하는 것들은 여성의 신체와는 조금 달라, 그에 맞는 영양소가 필요하다.” 즉 운동을 많이 하는 남성은 하루 종일 TV를 보는 남성과는 다른 것을 원할 것이란 뜻이다.

남성과 여성이 원하는 음식은 다른가?

비티와 보라는 음식 갈망은 젠더보다는 호르몬 불균형과 미량영양소 결핍에 따라 결정된다고 말한다. 그러나 필요한 영양소의 차이에 따라 조금은 달라진다.

“우리 대부분은 글루텐, 유제품, 설탕, 가공 식품 속의 조미료 등 마약 같은 음식들에 중독되어 있다. 이러한 중독이 남녀의 미세한 차이를 압도한다.”

우리 모두가 갖고 있는 마약 같은 음식에 대한 갈망을 제외한다면, 나머지는 서로 다른 영양소 필요와 갈망에 따라 정해진다고 한다. “여성은 생리주기에 따라 다른 영양소가 필요하고 다른 음식이 당기기 때문에 더 복잡해진다.”

갈망이 찾아올 때는 어떻게 해야 하나?

정말 중요한 문제다. 갈망이 느껴질 때는 그에 따라야 하나? 비티는 그러길 권한다. “나는 언제나 갈망에 따르되, 최대한 건강한 방식으로 먹길 권한다.” 비티는 특정 음식에 대한 갈망이 어떤 의미인지를 알려주고, 여성의 생리주기에 따라 이를 해소시켜 줄 건강할 음식을 권해주는 MyFLO라는 앱을 사용한다.

보라는 당기는 음식을 먹어야 할지는 경우에 따라 다르다고 본다. “당신에게 필요한 잣대는 딱 이것 뿐이다. 고기, 생선, 달걀, 가금류, 채소, 과일, 견과류, 씨앗, 전분이 많은 채소, 발효 식품 등 진짜 음식이 당기는가? 혹은 아이스크림, 피자, 크래커, 치즈, 설탕 등 마약 같은 음식이 당기는가? 진짜 음식이 당기면 신체의 지혜를 믿고 먹고 싶은 것을 먹어라.”

‘마약 같은’ 음식이 당긴다면 이런 패턴이 굳어지지 않도록 가능한 한 참는 것이 좋다. “그러나 가끔은 마약과 같이 위안을 주는 음식이라 해도 당신이 정말 원하는, 당신에게 기쁨을 주는 한 가지 음식을 먹는 게 스스로를 위한 선택일 때도 있다. 최적의 육체적 건강만이 인생의 전부는 아니고, 특정 음식에 대한 깊은 갈망을 충족시키는 것은 급진적 자기애의 행동이 될 수도 있다.”

이제 음식이 당기는 현상을 더 잘 이해하게 되었으니, 필요하다 싶을 때는 충족시켜 주자!

* 허프포스트US의 Here’s How Food Cravings Affect Men And Women In Different Ways를 번역, 편집한 것입니다.