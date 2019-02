‘잠을 잘 오게 하기 위해’ 술을 마시는 사람들이 있다. 그러나 연구에 의하면 이런 ‘잠들기 전 한 잔’은 잠이 쉽게 들게 할 수는 있지만 밤에 잠에서 깨게 만들며 또 이때 다시 잠들기 힘들어지게 만들 수도 있다고 한다.

잠들기 전 와인을 한 잔 즐긴다면 딱 그 수준으로만 유지하라고 로빈스는 말한다. 그리고 일반적으로 말하는 와인 한 잔은 120밀리리터 정도이지만, 집에서 직접 따를 때는 이보다 훨씬 더 많이 따르게 될 수 있음을 염두에 두라.

술이 아니라 해도 액체는 취침 90분 전부터는 마시지 않는 것이 좋다. 화장실에 가고 싶어서 한밤중에 깰 가능성 때문이다.

4. 건강에 문제가 생긴 경우

누구나 가끔씩 잠을 설칠 때가 있다. 그건 정상이며 치료는 필요없다. 멜라토닌을 활용해도 좋지만 너무 자주 이런 수면보조제에 의존하고 있다면 건강에 다른 문제가 있다는 신호일 수 있다.

불면 외에도 폐쇄수면무호흡, 하지 불안 증후군, 야간 속쓰림 등의 증상이 함께 있다면 의사에게 문의해보는 것이 좋다.

