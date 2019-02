하지만 지나친 자기애나 애국심이 다른 사람이나 국가에 피해를 줄 수 있다는 것 역시 분명하다고 연구진은 지적했다. 독일의 나치는 이를 역사에서 참혹한 방식으로 보여줬다.

이번 연구 결과는 학술지 `기억인지응용연구저널’(Journal of Applied Research in Memory and Cognition) 2018년 12월호에 발표됐다.