'화이트 워싱'에 대한 오사카 나오미의 발언이 완전히 잘못 전달된 과정

이 ‘화이트워싱’ 논란에 대해 오사카 나오미에게 묻고 이를 전하는 과정에서 ‘오역 논란’이 벌어졌다.

지난 1월 24일 호주 오픈 준결승에서 오사카가 승리한 후 열린 기자회견. 이 자리에서 외신 기자 2명이 이에 대한 질문을 던졌다. 오사카는 ”내 피부는 누가 봐도 갈색이다. 난 그들이 ‘화이트 워싱’이나 또 다른 목적을 가지고 그랬다고는 생각하지 않는다”라며 ”그러나 다음번에는 나를 그리거나 묘사할 때 나랑 얘기해야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

이어 ”어째서 사람들이 화가 났는지는 알고 있다. 정확하진 않지만 그걸 그린 사람이 테니스의 왕자 작가인 걸로 알고 있는데, 그 사람이 과거에도 그런 일을 한 적이 있는지 등을 조사해 봐야 할 것 같다”라며 ”지금 상태에서 틀린 말을 하고 싶지 않은데, 나도 좀 알아보고 대답하고 싶다”라고 밝혔다.

그런데 일본의 통신사인 시사통신(時事通信)은 이를 ”솔직히 말해서 별로 신경 쓰고 있지 않다. 왜 시끄러운지 잘 모르겠다”고 번역했다.

아사히신문 역시 ”왜 많은 사람들이 떠들고 있는지 모르겠다. 이 건에 관해서는 별로 관심이 없고 나쁘게 말하고 싶지 않다”고 번역했다.

허프포스트 JP에 따르면 우리나라의 연합뉴스처럼 ‘통신사’인 시사통신의 기사는 25일 야후 재팬의 톱 페이지에 실렸다.

이후 트위터 등에서 오역 논란이 일자 시사통신과 아사히신문 그리고 해당 뉴스를 게재한 야후 재팬까지 사과문을 올리고 해당 기사를 정정했다.

한편 허프포스트 JP는 이러한 오역 사건이 벌어진 이유를 오사카 선수가 아래와 같이 한 말에서 찾았다.

“But I think for me...I don’t...like, I get why people would be upset about it.”

시사통신과 아사히신문 등은 이 문장을 “I don’t get why people would be upset about it”으로 해석했을 수 있다.

아래 영상을 통해 확인해보자.