상사들이 알아야 할 생산적으로 회의하는 법 7

회의에 꼭 참석해야 할 사람과 핵심이 아닌 사람들을 구분하여 회의 규모가 너무 커지는 것을 막아라. 인원수는 경우에 따라 달라질 수 있다.

로겔버그는 구글은 10명 이상의 회의를 피하라고 추천한다는 점을 지적한다. 아마존은 ‘피자 두 판 원칙’을 두고 있다. 피자 두 판을 나눠먹을 수 없는 규모의 회의는 피하라는 의미다.

“매직 넘버는 없다. 목표에 따라 달라지기 때문이다. 회의가 8명 이상 규모가 되면 아주 뛰어난 관리 능력이 필요해진다. 그런 능력을 지닌 사람은 드물다.”

참석하지 않은 사람들에게는 회의가 끝난 뒤 결과를 알려주라고 로겔버그는 말한다.

6. 브레인스토밍은 각자 하거나 조용히 하라

침묵을 활용해 보라. 조용히 각자의 아이디어를 적은 다음에 공유하도록 하는 것이다. 메타 분석 결과들에 의하면 버츄얼 브레인스토밍이 직접 대면하고 하는 브레인스토밍보다 창의성을 높일 수 있다고 한다. 아이디어를 적을 때는 누군가가 발언을 마칠 때까지 기다린다거나 당신의 아이디어가 다른 사람들의 아이디어보다 못하지 않을까 하는 두려움 없이 보다 자유롭게 표현할 수 있다.

“말로 브레인스토밍을 할 때는 동시에 말할 수 있는 사람들의 수가 제한된다.”

7. 끝낼 순간을 포착하라

“회의가 제대로 돌아가지 않는다면 끝내버려도 괜찮다. 주도자가 ‘이제 그만하자. 우리는 이것, 이것, 이것은 해결을 보았지 않는가.’라고 말해도 괜찮다.”

다음 회의를 더 효과적으로 계획할 수 있도록 실패를 받아들이고 잘 안 풀리는 회의를 중간에 끊는 것도 필요하다.

*허프포스트 미국판의 How To Improve Meetings, According To Science를 편집했습니다.