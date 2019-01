“내일은 내일의 태양이 뜬다.” 할리우드 영화 `바람과 함께 사라지다’에서 마지막 장면을 장식하는 주인공 스칼렛 오하라의 마지막 대사다. 원래 영어 대사는 “After all, tomorrow is another day”이지만, 이를 아주 멋지게 의역했다. 힘들고 지쳐도 희망을 갖고 살자는 다짐의 말이다. 그런데 이런 속뜻 풀이와는 별도로, 이 문장 그대로 받아들여도 틀린 말이 아니다. 어제의 태양과 오늘의 태양, 내일의 태양은 다르다. 거대한 고온 기체 덩어리 안에서 핵융합 등으로 분출되는 엄청난 에너지가 태양의 상태를 시시각각 바꾼다.

유럽우주국(ESA)이 태양 활동을 관찰하고 있는 프로바2(Proba-2) 위성에서 촬영한 태양의 2018년 일일 활동을 ‘365일 태양 캘린더’ 사진으로 최근 공개했다. 위성에 탑재돼 있는 스왑(SWAP) 카메라로 촬영했는데, 이 카메라는 자외선 중에서도 파장이 10~121nm로 극히 짧은 극자외선(EUV)을 이용해 섭씨 100만도가 넘는 태양의 대기 바깥층, 즉 코로나의 움직임을 잡아낸다.