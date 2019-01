파리에 있을 계획이었지만, 콰트레비유가 아델만이 보몽탕아르곤에 있는 자신의 92세 누나를 만나러 가자고 제안했다. 누나는 움직일 수가 없는 상태다. 재회는 감동적이었다.

“믿기 힘들겠지만 내가 그녀를 보러 갔더니 마을 사람들이 내 이야기를 알고 있었다.” 보몽탕아르곤에 대한 책 때문에 사람들은 그녀를 지하실에 숨어 살던 소녀로 알고 있었고, 인근 마을에서도 아델만을 보러 사람들이 찾아왔다.

미국으로 돌아온 아델만은 콰트레비유와 연락을 유지하고 있다. 지금 삶은 아주 행복하지만 어린 시절의 트라우마는 사라지지 않을 것이라고 말한다.

“나는 [홀로코스트 기사가] 신문에 실려도 읽지 않는다. 일어날 때부터 잠자리에 들 때까지 그 기억은 나와 함께 한다. 내 안에 있다.”

* 허프포스트 캐나다의 French Holocaust Survivor Used Facebook To Reconnect With Family Who Saved Her을 번역, 편집한 것입니다.