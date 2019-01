출산 후의 섹스에 대해 알아야 할 모든 것

수면이 부족하고 섹스가 만족스럽지 못한 밤들이 이어질 때면 이건 잠시 지나가는 기간일 뿐임을 상기하라. 아이들은 자랄 것이고, 당신과 파트너는 다시 섹스하게 될 것이다.

“변화를 받아들여야 한다.” 컬프의 말이다. “쉬운 시기는 아니다. 당신과 파트너 사이에 인간이 장벽을 이루고 있는 것 같은 상황이다. 하지만 나와 아내는 꼬맹이들이 침대에 누운 우리 사이에 기어드는 것이 영원히 계속되지는 않을 거라는 사실을 안다.”

*허프포스트 미국판의 What New Parents Should Know About Sex After Having A Baby를 편집했습니다.