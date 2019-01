AsherDB via Getty Images

AsherDB via Getty Images

조직 복구를 돕는 비타민 C 부족이 특히 주요한 원인이며, 혈액 응고에 작용하는 비타민 K가 부족해도 멍이 잘 들 수 있다.

“와파린이나 아스피린 등 피를 묽게 만드는 혈액응고방지제를 복용하면 멍이 더 잘든다.” 내과의이자 혈액학자인 신시아 C. 오바이오저의 말이다.

soup__studio via Getty Images

soup__studio via Getty Images

KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images

“콜라겐 형성에 관여하여 피부를 강하게 하는 비타민과 미네랄로는 비타민 C, 아연, 구리 등이 있다.”

TS Photography via Getty Images

TS Photography via Getty Images

p_saranya via Getty Images

p_saranya via Getty Images

기본 원칙은 당신의 평소 몸 상태를 파악하는 것이다.

“멍이 쉽게 든 적이 없었는데 갑자기 멍이 잘 들게 되었다면 당신의 병력을 살피고, 당신이 복용하는 약이나 보조제를 검토하고, 필요하다면 혈액 검사를 해줄 수 있는 의사를 찾아가라.” 엘리엇의 말이다.

홀랜더는 멍의 위치도 당신의 상태가 얼마나 심각한지를 알려주는 요소가 될 수 있다고 한다.

“몸통이나 복부의 멍은 전문의에게 검토받아야 한다. 더 깊은 곳, 혹은 내부의 출혈을 의미할 수도 있기 때문이다.”

그러나 사지의 작은 멍은 몸을 움직이다 생긴 사소한 외상 때문일 가능성이 크며, 보통 별로 걱정할 일이 아니다.

“예를 들어, 다친 기억이 없다 해도 움직이다 팔다리를 어딘가에 부딪히는 일은 흔할 가능성이 높다.”

*허프포스트의 “Searching for Normal” 시리즈는 인터넷에서 가장 많이 검색되는 ”...인 제가 이상한가요?”로 끝나는 질문에 답합니다.

*허프포스트 미국판의 Why Do I Bruise So Easily?를 편집했습니다.