트럼프 취임 2년 : 공화당이 마주한 불확실한 미래

‘무거운 대가’

카르데나스와 위버처럼 ”트럼프는 절대 안 된다”는 사람들에게 있어, 트럼프 같은 인물들을 지지하게 된 공화당은 더 이상 생존할 가치가 없는 당이 되어버렸다.

“공화당은 트럼프의 SLA에 납치된 패티 허스트가 되었다.” 위버가 현재의 공화당 전국 위원회에 대해 내린 진단이다. 허스트는 1974년에 좌파 무장 단체 ‘공생(共生)해방군’(Symbionese Liberation Army)에 납치된 언론계의 상속자로, 후에 SLA에 가담한다. “이걸 불태우고 산을 뿌린 다음 다시 시작하기 전까지는 공화당이란 없다.”

“대법관을 더 임명하길 바라는 것만으로 공화당이 생존할 수는 없다고 생각한다.” 카르데나스의 말이다. 작은 정부, 자유무역, 다자간 대외 정책 같은 공화당의 목표를 지금은 복구할 수 있으나, 트럼프가 재선에 성공한다면 거의 불가능해질 것이라고 그는 믿는다.

그는 “트럼프의 시대가 어떻게 끝나느냐에 달려있다”고 말했다. ”앞으로 몇 년이 트럼프에게 힘들어진다면, 경제가 트럼프에게 좋지 않게 흘러가고, 뮬러 특검이 상처를 준다면, 그의 후보 지명이 불확실해진다면, 그때는 공화당이 트럼프를 버릴 수 있을 것이라 믿는다.”

공화당 내 트럼프 반대 세력들은 우선 진지한 공화당원이 2020년 경선에서 트럼프에 맞서야 한다고 입을 모은다. 최근 40년간 재선에 실패한 현역 대통령은 단 3명 뿐이었다. 제럴드 포드, 지미 카터, 조지 H.W. 부시다. 3명 모두 당내 경선에서 상당한 도전을 겪었다. 포드와 카터의 경우 경선에서 패할 뻔하기도 했다.

지금까지는 위버가 한 번 같이 일했고 다음에도 손을 잡을지 모르는 케이식이 2020년 대선을 노린다는 점을 가장 분명히 밝힌 후보다. 그는 지난 11월 뉴햄프셔를 방문해 트럼프 집권 2년을 강하게 비판했다. 제프 플레이크 전 애리조나 상원의원, 벤 새스 네브래스카 상원의원, 밋 롬니 유타 상원의원도 출마를 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 3월에 아이오와를 방문할 예정인 래리 호건 메릴랜드 주지사도 최근 주목을 끌고 있다.

트럼프는 취임 직후부터 재선 선거운동 자금을 모으기 시작했고, 금전적으로 크게 유리할 뿐만 아니라 현직 대통령이라는 우위도 점할 것이다. 대통령 전용기인 에어포스원에 지지자들을 태우고, 공짜로 엄청난 매체 노출을 누린다. 로버트 뮬러 특검 결과에 따라 탄핵 절차가 진행되거나 갑작스런 사임까지도 있을 수는 있지만, 라이벌들이 이런 상황을 기대하기란 힘들 것이라고 카르데나스는 말핟나.

카르데나스는 최소 한 명의 후보라도 트럼프에 맞서 싸워주길 기대한다. “선거 운동에서 진정한 공화당의 이야기가 나와야 한다. 우리 당을 위해서 말이다.” 그가 말했다. ”경선에서 승리하든 못하든, 그들(진정한 공화당원들)은 공화당의 가치를 보존하는 것이며 미래를 위한 기반을 닦는 것이다.”

트럼프가 경선에서 승리할 경우 대선에서는 패하기를, 민주당이 상원에서도 다수 의석을 차지하기를 그는 내심 바란다.

“도널드 트럼프를 버리려면 공화당에 큰 정치적 고통이 있을 것이고, 이제까지 우리는 그런 정도의 고통을 경험해본 적이 없다.”

최근 중간선거에서 공화당은 하원 의석 40석을 잃고 다수를 민주당에게 내주었다. 이것은 그러한 ”고통”의 훌륭한 시작이라고 보수 단체인 미국기업연구소의 노먼 온스타인은 말한다. 그러나 온스타인은 이것만으로는 장기적 변화가 이루어지기 충분하지 않다고 말한다.

“선거에서 3번 연속 패배가 필요할 것이다.” 민주당이 2020년에 대선에서 승리하고 상원 다수를 차지하고, 2022년에 상하원 다수를 점해야 공화당은 근본적 변화가 필요하다는 것을 깨달을 것이란 뜻이다.

“이게 뿌리 깊은 문제고, 역사의 쓰레기통으로 들어갈 위험이 있다는 걸 깨달아야 한다.” 온스타인이 말했다. ”지금 하는 방식대로 살아남을 수 있을 거라 생각하지 않는다. 트럼프당이 아니라 문제를 해결하는 보수 정당으로 교체되어야 생존이 가능하다.”

위버가 보기에는 트럼프가 떠난 뒤에도 공화당이 ”트럼프당”으로 남을 수 있다는 위험이 가장 위협적이다. 트럼프의 장황한 말을 따라하는 지역, 주, 연방 선출직 공무원들의 한 세대를 어떻게 할 것인가의 문제다.

“트럼프가 이 나라에 쏟아낸 인종차별, 여성혐오, 동성애혐오를 어떻게 꼭꼭 묻어둘 것인가?” 그가 말했다. ”공화당은 그에 대한 무거운 대가를 치르게 될 것이고, 꼭 치러야만 한다.”

* 허프포스트US의 Two Years In, The Republican Party Faces An Uncertain Future In Trump’s Image를 번역, 편집한 것입니다.